Автор проекта – команда ресторанов "Китайский", "Вьетнамский" и "Тайский привет". На протяжении многих лет учредители и сотрудники прилагают максимум усилий для решения проблемы экологической утилизации мусора. Надежным партнером для достижения задумки стала экоорганизация Ecola.
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Куда привозить отходы
Новый пункт сбора вторсырья расположен в обычном гараже по адресу улица Вячеслава Липинского, 1 – 3. Работники готовы принимать посетителей в среду с 16:00 до 20:00, а также в субботу и воскресенье с 11:00 до 18:00.
Что можно сдать
Организаторы отмечают, что следует привозить чистое, сухое и максимально укомплектованное вторичное сырье. Речь идет о:
- стекло;
- бумажные изделия (картон, журналы, книги, упаковку Tetra Pak);
- металл;
- пластик (пакеты, прозрачные бутылки, бутылки от бытовой химии и крышки).
Как это происходит
- Человек приносит отходы в пункт.
- Собранное сырье забирают курьеры и увозят на станцию Ecola.
- Далее происходит сортировка более чем на 40 фракций.
- Сырьё складывается и прессуется в пакеты весом по 300 – 400 килограммов.
- Отходы передают на переработку или высокотемпературную утилизацию.