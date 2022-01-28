Автор проекта – команда ресторанов "Китайский", "Вьетнамский" и "Тайский привет". На протяжении многих лет учредители и сотрудники прилагают максимум усилий для решения проблемы экологической утилизации мусора. Надежным партнером для достижения задумки стала экоорганизация Ecola.

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Куда привозить отходы

Новый пункт сбора вторсырья расположен в обычном гараже по адресу улица Вячеслава Липинского, 1 – 3. Работники готовы принимать посетителей в среду с 16:00 до 20:00, а также в субботу и воскресенье с 11:00 до 18:00.

Что можно сдать

Организаторы отмечают, что следует привозить чистое, сухое и максимально укомплектованное вторичное сырье. Речь идет о:

стекло;

бумажные изделия (картон, журналы, книги, упаковку Tetra Pak);

металл;

пластик (пакеты, прозрачные бутылки, бутылки от бытовой химии и крышки).

Обратите внимание! Исключение составляет органический мусор, медицинские и фармацевтические отходы. Такие предметы не будут приниматься.

Как это происходит