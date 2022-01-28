У Києві запрацює пункт сортування Plastic Club: адреса локації

У Києві запускають важливу екоініціативу – пункт сортування Plastic Club. Так, кожен охочий зможе здати вторинну сировину на переробку.

Автор проєкту – команда ресторанів "Китайський", "В'єтнамський" та "Тайський привіт". Впродовж багатьох років засновники та співробітники докладають максимум зусиль, аби вирішити проблему екологічної утилізації сміття. Надійним партнером для досягнення задуму стала екоорганізація Ecola.

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Куди привозити відходи

Новий пункт збору вторсировини розташований у звичайному гаражі за адресою вулиця В'ячеслава Липинського, 1 – 3. Працівники готові приймати відвідувачів у середу з 16:00 до 20:00, а також у суботу та неділю з 11:00 до 18:00.

Що можна здати

Організатори наголошують, що варто привозити чисту, суху і максимально укомплектовану вторинну сировину. Мовиться про:

скло;

паперові вироби (картон, журнали, книги, упаковку Tetra Pak);

метал;

пластик (пакети, прозорі пляшки, пляшки від побутової хімії та кришки).

Як це відбувається

Людина приносить відходи до пункту. Зібрану сировину забирають кур'єри та відвозять на станцію Ecola. Далі відбувається сортування на понад 40 фракцій. Сировина складається та пресується в пакунки вагою по 300 – 400 кілограмів. Відходи передають на переробку або високотемпературну утилізацію.

Виняток становить органічне сміття, медичні та фармацевтичні відходи. Такі предмети не прийматимуть.