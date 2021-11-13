Так, фермери замінюють пластик папером, картоном, дерев'яними ящичками тощо. Однак деякі ідеї насправді вражають! До прикладу, ягідна ферма "Озеряна", що на Київщині, пакуватиме лохину та суницю в пакети та контейнери, виготовлені з опалого листя.

Цікаво Із думкою про довкілля: чому й куди з ресторанів McDonald's зникає пластик

Як це вдалося

Відмовитися від пластику і перейти на паперову упаковку фермерське господарство вирішило у 2019 році. Безперечно, таке рішення дорожче, однак захист довкілля для підприємства становило першочергову важливість. Далі відбулося знайомство з українським екопроєктом RE-leaf PAPER, який виготовляє упаковку з опалого листя.

На ранніх етапах це було всього лише ідеєю учня сільської школи, який хотів показати свої здібності в галузі науки всій Україні, а можливо і всьому світу. Серія експериментів, спроб і невдач з отриманням целюлози, придатної для формування паперу, дала результати, – розповідають засновники.

Впродовж 4 місяців фахівці працювали над своїм задумом, і вже восени 2017 року їм вдалося представити прототипи паперу, на яких можна було писати, малювати, друкувати. Крім того, продукт мав хороші фізико-механічні характеристики.

Екопапір з опалого листя / Фото RE-leaf

Перспективи

Представники господарства зауважують, що попри не досить сприятливі погодні умови цьогорічний сезон був досить вдалим. Плануються продажі не лише свіжих ягід, а й заморожених. Це будуть онлайн-замовлення, а також реалізація у деяких магазинах. Невдовзі ферма планує розширювати асортимент, і йдеться не лише про ягоди.

"Ми ніколи не будемо монокультурним господарством, оскільки вважаю, що вирощувати один вид ягід – це лотерея. Будемо розширюватись, але це вже буде не ягідна група. Нас цікавлять й інші ніші", – зазначає власник ферми Ярослав Мовчун.