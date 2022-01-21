Кліматичні інновації: українські компанії можуть отримати гранти на екорішення

В Україні розпочинають приймати заявки на грант "Кліматичні Інноваційні Ваучери". Так, компанії можуть отримати 50 000 євро на розробку або впровадження в процеси екологічних технологій.

Проєкти-учасники мають бути дружніми до довкілля. Мовиться про зменшення викидів парникових газів або підвищення ефективності споживання енергії.

Важливо В Україні запускають конкурс "екофрендлі" бізнес-ідей

Які переваги проєкту

Перш за все, завдяки програмі бізнес зможе вдосконалити або фіналізувати "зелену" інновацію. Отримані гранти допоможуть покрити витрати, пов'язані з дизайном прототипів кліматичних технологій, сертифікацією, тестуванням, патентуванням, розробкою IT компонентів, маркетингових послуг тощо.

Хто може брати участь

До участі запрошують компанії, які:

розробляють або впроваджують "екофрендлі" рішення;

зареєстровані як юридична особа (приватна компанія) на території України;

здійснюють свою діяльність впродовж 1 року або більше;

можуть надати співфінансування – не менше ніж 25% від суми гранту.

Подати заявку на участь можна за посиланням. Кінцевий термін – 28 лютого 2022 року.

Організатори зауважують, що для потенційних учасників грантового конкурсу щочетверга будуть проводити онлайн-консультації. Вони стосуватимуться безпосередньо проєкту та особливостей заповнення заявки.

Про проєкт

"Кліматичні Інноваційні Ваучери" – це частина програми ЄБРР "Центр трансферу технологій та фінансів у сфері зміни клімату" (FINTECC), що підтримується ЄС у межах ініціативи EU4CLIMATE. Минулого року шість українських компаній вже отримали ваучери на загальну суму близько 240 000 євро. Вони успішно впроваджують екотехнології, до прикладу: панелі з переробленого пластику для інтер'єрів, сільськогосподарські безпілотники, сталі житлові комплекси тощо.