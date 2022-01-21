Кліматичні інновації: українські компанії можуть отримати гранти на екорішення
Джерело:AIN.UA
В Україні розпочинають приймати заявки на грант "Кліматичні Інноваційні Ваучери". Так, компанії можуть отримати 50 000 євро на розробку або впровадження в процеси екологічних технологій.
Проєкти-учасники мають бути дружніми до довкілля. Мовиться про зменшення викидів парникових газів або підвищення ефективності споживання енергії.
Важливо В Україні запускають конкурс "екофрендлі" бізнес-ідей
Які переваги проєкту
Перш за все, завдяки програмі бізнес зможе вдосконалити або фіналізувати "зелену" інновацію. Отримані гранти допоможуть покрити витрати, пов'язані з дизайном прототипів кліматичних технологій, сертифікацією, тестуванням, патентуванням, розробкою IT компонентів, маркетингових послуг тощо.
Хто може брати участь
До участі запрошують компанії, які:
- розробляють або впроваджують "екофрендлі" рішення;
- зареєстровані як юридична особа (приватна компанія) на території України;
- здійснюють свою діяльність впродовж 1 року або більше;
- можуть надати співфінансування – не менше ніж 25% від суми гранту.
Організатори зауважують, що для потенційних учасників грантового конкурсу щочетверга будуть проводити онлайн-консультації. Вони стосуватимуться безпосередньо проєкту та особливостей заповнення заявки.
Про проєкт
"Кліматичні Інноваційні Ваучери" – це частина програми ЄБРР "Центр трансферу технологій та фінансів у сфері зміни клімату" (FINTECC), що підтримується ЄС у межах ініціативи EU4CLIMATE. Минулого року шість українських компаній вже отримали ваучери на загальну суму близько 240 000 євро. Вони успішно впроваджують екотехнології, до прикладу: панелі з переробленого пластику для інтер'єрів, сільськогосподарські безпілотники, сталі житлові комплекси тощо.