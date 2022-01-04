Книга "Україна. Їжа та історія" потрапила у дві номінації міжнародної премії Gourmand Awards
Джерело:фейсбук Українського інституту
Вітчизняну гастро-книгу "Україна. Їжа та історія" номінували на престижну премію Gourmand Awards. Видання відзначили у двох номінаціях.
Їжа завжди слугувала інструментом, який допомагає продемонструвати культуру та самобутність певної країни. Яскрава, різноманітна та неповторна українська кухня має безліч поціновувачів по всьому світу.
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Про книгу
"Україна. Їжа та історія" (UKRAINE. Food & History) видана Українським інститутом у співпраці з проєктом "Їжакультура". Книгу номіновано на премію у двох категорія: "Історія кулінарії" та "Східна Європа".
Мета – представити українську кухню як культурне надбання і частину нематеріальної спадщини України. Автори видання переконані: Україні є що запропонувати світові.
Між кухнями України та її сусідів – країн Центральної і Східної Європи є багато спільного. Та є й те, що формує неповторний образ української кухні,
– зазначають в Українському інституті.
У книзі читачі знайдуть:
- минуле й сьогодення української кухні;
- гастрономічні особливості залежно від регіонів;
- актуальні й сучасні кулінарні традиції України;
- прості рецепти страв;
- локальні продукти;
- українські страви-візитівки;
- техніки обробки та збереження продуктів;
- особливості представлення української кухні – вигляд страви, посуд, атмосфера, декорування столу.
"Україна. Їжа та історія": дивіться відео
Повний текст публікації Українського інституту:
Книга "Україна. Їжа та історія" потрапила у дві номінації міжнародної премії Gourmand Awards.
Започаткована у 1995, премія обирає найкращі книги про культуру споживання їжі та напоїв у всьому світі. Організатори зазначають, що шанс потрапити у список нагород Gourmand Awards складає всього 1%.
"Україна. Їжа та історія" отримала номінації у категоріях "Історія кулінарії" та "Східна Європа". Книгу видав Український інститут спільно із Їжакультура. Видання представляє українську кухню як культурне надбання і частину нематеріальної спадщини України.
Читати книгу українською та англійською: https://ui.org.ua/ukrayina-yizha-ta-istoriya/
Більше про премію World Cookbook Fair – Gourmand International – Gourmand Awards: https://www.cookbookfair.com/