Вітчизняну гастро-книгу "Україна. Їжа та історія" номінували на престижну премію Gourmand Awards. Видання відзначили у двох номінаціях.

Їжа завжди слугувала інструментом, який допомагає продемонструвати культуру та самобутність певної країни. Яскрава, різноманітна та неповторна українська кухня має безліч поціновувачів по всьому світу.

Цікаво В капусті та з чорносливом: як приготувати трендовий борщ, від якого "мліють" туристи

Про книгу

"Україна. Їжа та історія" (UKRAINE. Food & History) видана Українським інститутом у співпраці з проєктом "Їжакультура". Книгу номіновано на премію у двох категорія: "Історія кулінарії" та "Східна Європа".

Мета – представити українську кухню як культурне надбання і частину нематеріальної спадщини України. Автори видання переконані: Україні є що запропонувати світові.

Між кухнями України та її сусідів – країн Центральної і Східної Європи є багато спільного. Та є й те, що формує неповторний образ української кухні,

– зазначають в Українському інституті.

У книзі читачі знайдуть:

минуле й сьогодення української кухні;

гастрономічні особливості залежно від регіонів;

актуальні й сучасні кулінарні традиції України;

прості рецепти страв;

локальні продукти;

українські страви-візитівки;

техніки обробки та збереження продуктів;

особливості представлення української кухні – вигляд страви, посуд, атмосфера, декорування столу.

Gourmand Awards – премія, що обирає найкращі книги про культуру споживання їжі та напоїв у всьому світі. Започаткована у 1995. Фахівці зазначають, що шанс потрапити до номінацій Gourmand Awards та отримати нагороду складає всього 1%.

"Україна. Їжа та історія": дивіться відео

Повний текст публікації Українського інституту:

Книга "Україна. Їжа та історія" потрапила у дві номінації міжнародної премії Gourmand Awards.

Започаткована у 1995, премія обирає найкращі книги про культуру споживання їжі та напоїв у всьому світі. Організатори зазначають, що шанс потрапити у список нагород Gourmand Awards складає всього 1%.

"Україна. Їжа та історія" отримала номінації у категоріях "Історія кулінарії" та "Східна Європа". Книгу видав Український інститут спільно із Їжакультура. Видання представляє українську кухню як культурне надбання і частину нематеріальної спадщини України.

Читати книгу українською та англійською: https://ui.org.ua/ukrayina-yizha-ta-istoriya/

Більше про премію World Cookbook Fair – Gourmand International – Gourmand Awards: https://www.cookbookfair.com/