Мабуть, усі чули, що викидати захисні маски просто в смітник – не можна, адже це може становити загрозу для інших людей. Та тоді в багатьох виникало питання, що ж з ними робити. Відповідь на нього надало Міністерство захисту довкілля.

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Як правильно утилізувати медичні відходи

Людям, які перебувають на самоізоляції чи мали контакт із хворими, рекомендовано такі відходи складати в два пакети, щільно їх зав'язувати й витримувати в домашніх умовах не менш як 72 години. Після цього їх можна викинути в загальний контейнер для відходів.

Для всіх інших громадян використані маски та рукавички достатньо скласти в один пакет, щільно його зав'язати й також витримати в домашніх умовах не менш як 72 години. Після цього – викинути в загальний контейнер для відходів.

Міністерство захисту довкілля також просить українців не ігнорувати стихійні звалища захисних масок й інших медичних відходів, якщо ви на них випадково натрапили. Адже вони можуть становити справжню загрозу.

Як діяти, якщо виявили стихійні звалища

У Мінекології наголошують: якщо ви знайшли стихійне звалище медичних відходів, найгірший варіант – проігнорувати знахідку. Адже вона є суттєвою потенційною загрозою для населення. Тож обов'язково потрібно діяти.

Якщо під час подорожей, поїздок містом чи за містом громадяни побачили звалище відходів, які мають ознаки медичних, ми просимо зафіксувати його на мобільний пристрій, установити геолокацію звалища та повідомити про факт відповідальні державні служби,

– наголосив міністр захисту довкілля Роман Абрамовський.

У таких випадках можна зателефонувати до Державної екологічної інспекції України за номерами: +38 (044) 521-20-38, 38 (044) 521-20-40 або надіслати інформацію на e-mail info@dei.gov.ua.

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Також є можливість скористатись електронним сервісом Міндовкілля "Екомапа" для подальшого інформування комунальних органів про існуючі стихійні звалища або звернутись на гарячі лінії органів місцевого самоврядування.

Ще один варіант – повідомлення у відповідні комунальні служби. В усіх випадках важливо повідомити інформацію про себе, адже анонімні заяви не розглядаються.

Отримана будь-яким з перелічених способів інформація буде використана для ліквідації сміттєзвалищ комунальними службами.