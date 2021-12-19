У Коломиї на аукціоні картин зібрали кошти на автобус для дітей з інвалідністю

У Коломиї, що в Івано-Франківській області, провели благодійний аукціон у межах акції "Постав мрію на колеса". Благодійний аукціон відбувся в мистецькій галереї "Зодіак", а лотами виступили картини, які намалювали вихованці Єдиного центру надання соціальних та реабілітаційних послуг.

Отримані з аукціону гроші скерують для оплати оформлення й транспортування спеціального автобуса для важкохворих дітей і дітей з інвалідністю.

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Благодійний аукціон

Крім вихованців Центру, до цієї ініціативи також долучилися митці з Коломиї, Івано-Франківська, Львова. А одну з картин передали художники з Німеччини.

Сьогодні мені вдалося придбати дві картини, а в цілому – всі лоти було продано! Спільними стараннями нам вдасться "поставити мрію на колеса"!

– запевнив міський голова Коломиї Богдан Станіславський.



Благодійний аукціон у Коломиї / Фото Богдана Станіславського

Текст публікації Богдана Станіславського:

Благодійний аукціон в рамках акції "Постав мрію на колеса".

Сьогодні в мистецькій галереї "Зодіак" відбувся благодійний аукціон. Лотами виступали картини, які намалювали вихованці Єдиного центру надання соціальних та реабілітаційних послуг. До цієї ініціативи також долучилися митці з Коломиї, Івано-Франківська, Львова. А одну з картин передали художники з Німеччини.

Сьогодні мені вдалося придбати дві картини, а в цілому – всі лоти було продано! Це й не дивно, адже отримані кошти з аукціону використають для оплати оформлення й транспортування спеціального автобуса, який перевозитиме дітей з інвалідністю, онкохворих та залежних від діалізу. Дякую кожній людині яка долучилася до цього аукціону. Спільними стараннями нам вдасться "поставити мрію на колеса"!