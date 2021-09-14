Компанія Ola Electric, яка виготовляє електроскутери, працевлаштує 10 000 жінок: чому це важливо

Популярні електроскутери Ola, які розвивають швидкість до 112 кілометрів на годину, виготовлятимуть винятково жінки. Для цього компанія візьме на роботу близько 10 тисяч співробітниць. Крім того, менеджмент також очолюватимуть лише представниці жіночої статі.

Рішення покликане створити більш інклюзивну робочу силу та надати економічні можливості для жінок в усіх сферах. Індійська компанія також інвестувала у навчання і підвищення кваліфікації основних виробничих навичок жінок.

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Проблематика

Річ у тім, що в Індії рівень зайнятості жінок значно нижче у порівнянні з багатьма її сусідами, а тим паче із Заходом. За деякими оцінками, жінки в Індії становлять лише 15% трудового колективу. Корінь проблеми криється в традиційних консервативних поглядах, яких дотримується більшість індійського суспільства. Заведено вважати, що жінка повинна сидіти вдома та піклуватися про дітей.

Надання жінкам економічних можливостей впливає не тільки на рівень життя їх та їхніх сімей, а й покращує функціонування всього суспільства. Передбачається, що просте забезпечення паритету жінок у складі робочої сили може збільшити ВВП Індії на 27%.

Ola Futurefactory стане найбільшим у світі заводом лише для жінок і єдиним у світі автовиробником, який повністю складається з жінок,

– відзначив генеральний директор Ola Electric Бхаве Аггарвал.

Електроскутери Ola виготовлятимуть лише жінки: дивіться відео

Про електроскутери

Електроскутери Ola S1 і S1 Pro представили у серпні 2021 року. Вони привернули увагу індустрії не лише своїм високотехнологічним дизайном, але і доступною стартовою ціною – від 1 050 до 1 350 доларів США.

Завод Futurefactory планує виготовляти 2 мільйони електроскутерів на рік, а згодом – вийти на 10 мільйонів на рік. Вже наступного року компанія має намір поставити 15% електросамокатів.



