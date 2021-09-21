Куди віддати старі речі на благодійність: локації у Львові

Якщо ви бажаєте розвантажитися і водночас допомогти людям – просто зазирніть у свою шафу та прогуляйтеся домівкою. Можливо, ви знайдете речі, які вам більше не потрібні. Однак вони можуть покращити життя іншим.

Віддати вживані речі на благодійність можна за допомогою громадської організації "Емаус-Оселя". Активісти пропонують усім охочим долучитися до ініціативи.

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Які речі можна передати нужденним

У контейнери можна здати:

чистий непошкоджений одяг, придатний для носіння;

незношене взуття;

іграшки в гарному стані;

книги, журнали та папір;

постіль, рушники, скатертини, штори;

галантерея та невеликі предмети побуту, які не розіб'ються у контейнері – сумки, прикраси, сувеніри, канцтовари тощо.

Представники організації закликають зав'язувати взуття, аби воно не загубилося. Також усі речі варто складати у пакети, щоб вони зберігалися чистими та сухими. В результаті пакети будуть перероблені.

Шляхи передачі речей

Покласти непотрібні речі у контейнери, встановлені на вулицях міста. Викликати вантажівку організації додому, якщо ви хочете передати великогабаритні речі (меблі, посуд, побутову техніку). Привезти речі у будинок Спільноти у Винниках або у Майстерню добрих справ "Емаус – Оселя" у Львові.

За результатами 2020 року організації вдалося зібрати 1 220 000 кілограмів одягу, а пере використати – 1 060 000 кілограмів. "Емаус-Оселя" не лише реалізовує соціальні проєкти, а й дбає про екологію. Так, непридатний для використання одяг здається на переробку.

Адреси розташування контейнерів у Львові: