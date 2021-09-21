Куди віддати старі речі на благодійність: локації у Львові
21 вересня 2021 , 20:06Читать новость на русском
Якщо ви бажаєте розвантажитися і водночас допомогти людям – просто зазирніть у свою шафу та прогуляйтеся домівкою. Можливо, ви знайдете речі, які вам більше не потрібні. Однак вони можуть покращити життя іншим.
Віддати вживані речі на благодійність можна за допомогою громадської організації "Емаус-Оселя". Активісти пропонують усім охочим долучитися до ініціативи.
Не пропустіть Прощання з візком та уроки ходіння: Сімейна кімната в Сумах подарувала казку юним пацієнтам
Які речі можна передати нужденним
У контейнери можна здати:
- чистий непошкоджений одяг, придатний для носіння;
- незношене взуття;
- іграшки в гарному стані;
- книги, журнали та папір;
- постіль, рушники, скатертини, штори;
- галантерея та невеликі предмети побуту, які не розіб'ються у контейнері – сумки, прикраси, сувеніри, канцтовари тощо.
Представники організації закликають зав'язувати взуття, аби воно не загубилося. Також усі речі варто складати у пакети, щоб вони зберігалися чистими та сухими. В результаті пакети будуть перероблені.
Шляхи передачі речей
- Покласти непотрібні речі у контейнери, встановлені на вулицях міста.
- Викликати вантажівку організації додому, якщо ви хочете передати великогабаритні речі (меблі, посуд, побутову техніку).
- Привезти речі у будинок Спільноти у Винниках або у Майстерню добрих справ "Емаус – Оселя" у Львові.
Адреси розташування контейнерів у Львові:
- вул. Винниченка, 22 (біля Храму Святого Архистратига Михаїла);
- пл. св. Юра, 5 (біля входу в Собор Святого Юра);
- просп. Червоної Калини, 70 (біля входу у Церкву Різдва Пресвятої Богородиці);
- вул. Джорджа Вашингтона, 12 – на розі з вул. Пасічна (АЗС "ОККО");
- вул. Малоголосківська, 8д (на парковці житлового комплексу);
- с. Сокільники, вул. Стрийська, 30; (біля входу у ТРЦ "King Cross Leopolis" зі сторони гіпермаркету "Епіцентр");
- вул. Личаківська, 175 (біля входу у Церкву Покрову Пресвятої Богородиці);
- вул. Максимовича, 2 (біля Каплиці Успення Пресвятої Богородиці);
- вул. Угорська, 2 (біля входу у Майстерню добрих справ "Емаус – Оселя");
- ТВК "Південний" (навпроти підземної парковки);
- вул. Генерала Чупринки, 70 (подвір’я Храму Святого Климентія Папи);
- вул. Пилипа Орлика, 5 (подвір’я Церкви Святих мучениць Віри, Надії, Любові та їх матері Софії);
- вул. Наукова, 19а (між супермаркетами "Сільпо" та "Арсен"), біля церкви Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього;
- вул. Наукова, 2А (АЗС "ОККО" №64);
- вул. Симона Петлюри, 1 (АЗС "ОККО" №68);
- просп. Червоної Калини, 35а (АЗС "ОККО" №63);
- вул. Зелена, 283 (АЗС "ОККО" №65);
- вул. Ряшівська, 6 (АЗС "ОККО" №69);
- вул. Б. Хмельницького, 292 (АЗС "ОККО" №87);
- вул. Щирецька 36 (біля входу у Благодійний фонд "Білий ангел");
- вул. Рудненська, 1 (АЗС "ОККО" №67)
- вул. Замарстинівська, 174 (АЗС "ОККО" №02)
- просп. В. Чорновола, 16 в (ЖК "Авалон")
- вул. Замарстинівська, 55 (ЖК "Авалон").