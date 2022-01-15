"Кущі": у Мукачево можуть з'явитися "зелені" громадські вбиральні

У містах України часто не вистачає громадських вбиралень. Серед таких – Мукачево, що на Закарпатті. Місцеві активісти запропонували, як розв'язати проблему.

У місті пропонують облаштувати "зелені" вбиральні. Серед ініціаторів такого проєкту є низка фахівців – архітекторів, дизайнерів та маркетологів.

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"Кущі" по всьому місту

Проєкт попередньо отримав назву "Кущі". Архітектор Андрій Луца пояснив, що вбиральні хочуть облаштувати як у центрі міста, так і в мікрорайонах. Для цього треба спорудити невеликі будівлі каркасного з типу. Вони мають добре провітрюватися. Їхні фасади пропонують обсадити зеленими кущами або ліанами.



Що пропонують активісти / Схема команди проєкту

Ідея – на етапі обговорення

Поки що цю ідею винесли на обговорення серед місцевих жителів. Після цього проєкт планують подавати на розгляд містобудівної ради. Активісти підтримують зв'язок з громадою та владою. Разом вони аналізують, як краще утримувати такі вбиральні та як їх будувати, аби потім уникнути неприємного запаху.

Крім цього, обговорюють й питання оплати. Як варіант розглядають й встановлення турнікетів. Аби вхід можна було заздалегідь оплатити через спеціальний мобільний додаток.