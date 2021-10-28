LEGO представила перший прототип цеглинки з переробленого пластику

Компанія the LEGO Group представила прототип цеглинки з переробленої пластмаси. Компанія планує перейти на виробництво продукції з екологічних матеріалів.

Новий прототип – це перша цеглинка, виготовлена з переробленого матеріалу. У компанії стверджують, що він відповідає вимогам з якості та безпеки.

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Екологічний прототип

Протягом останніх трьох років матеріалознавці та інженери випробували більше ніж 250 варіантів матеріалів з термопластику й сотні інших видів пластмас. Результатом цих зусиль став отриманий прототип.

Ми надзвичайно втішені цим проривом. Найбільший виклик на шляху до екологічності – це переосмислення й створення нових матеріалів, які будуть такими ж довговічними, міцними й високоякісними, як і нинішні цеглинки,

– підкреслив віцепрезидент LEGO з екологічності Тім Брукс.

Щоправда, щоб цеглинки з переробленого пластику з'явилися в продукції, компанії ще потрібен деякий час. Зокрема, етап тестування триватиме ще щонайменше рік.

За підрахунками компанії, у середньому, літрова ПЕТ-пляшка містить достатньо сировини для виготовлення десяти цеглинок LEGO 2x4.