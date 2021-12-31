У лісах Житомирщини облаштували 24 рекреаційні пункти
Джерело:Житомирське ОУЛМГ
На Житомирщині лісівники впродовж 2021 року облаштували 24 рекреаційні пункти. Ба більше, обіцяють і надалі розвивати цей напрямок роботи.
Про останній відкритий рекреаційний пункт повідомили 29 грудня. Ним став "Сосновий бір" обабіч траси Могилів-Подільський – Виступовичі.
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Рекреаційні зони
Двадцять четверта за рік рекреаційна зона розташована на території Ушомирського лісницва Коростенського держлісгоспу.
Рекреаційна зона "Сосновий бір" / Житомирське ОУЛМГ
Місце відпочинку має настільки привабливий вигляд, що проїхати повз нього і не зупинитися, просто неможливо. Особливої магічності додають мерехтливі ліхтарики та вогнище серед зимового лісу. Тут є все і для сімейного відпочинку,
– розповіли відвідувачі.
На Житомирщині за рік відкрили 24 рекреаційні зони / Житомирське ОУЛМГ