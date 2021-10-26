У Львові облаштовують "зелений" простір: які переваги

Львівські активісти розпочали формування природоорієнтованого простору. Передбачено облаштування дощового садка, водопроникної поверхні, вертикального і контейнерного озеленення.

Облаштування простору відбувається на вулиці Кульпарківська, 158 за ініціативи команди активістів. Розробники проєкту перемогли у програмі "Сафарі для громад у Львові" у 2020 році.

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Такі "зелені" рішення є простими та недорогими. Таким чином можна ефективно пристосувати громадський простір до тривалих періодів спеки та інтенсивних опадів, тим самим – підвищити рівень комфорту мешканців.

Що зробили

Наразі активістам вдалося:

створити дощовий садок поруч із місцем, де після дощів утворювалася велика калюжа;

замінити асфальтоване покриття у внутрішній частині простору водопроникною поверхнею;

перефарбувати стіни у білий колір;

висадити в'юнкі рослини для формування вертикального озеленення та зменшення нагрівання простору.

Ініціативу реалізовують громадські організації "Плато" й "Тарілка" за підтримки Програми розвитку ООН в Україні, Фонду захисту біорізноманіття України, Фундації стратегічних змін і Залізничної районної адміністрації.