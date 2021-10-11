У Львові пенсіонери готували ризото із суддею шоу "МастерШеф": надихаючі фото

У Львові пенсіонери взяли участь у кулінарному майстер-класі. Так, вони опановували приготування популярної італійської страви ризото. Головним наставником виступив суддя проєкту "МастерШеф".

У заході взяли участь студенти університету третього віку "Протон". Майстер-клас відвідали 15 бабусь та дідусів.

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Ризото Одна з "візитівок" італійської кухні. Страва з рису, яка виникла й найчастіше зустрічається північній частині країни. Основні інгредієнти: круглий, багатий крохмалем рис (найчастіше сорту арборіо), бульйон, вершкове масло, пармезан, а в залежності від рецепта – м'ясо, морепродукти гриби, овочі або фрукти.

Італійська страва ризото / Фото Unsplash

Деталі

Подія відбулася у межах благодійного освітньої ініціативи "Протон-Марафон: втілюй мрії у 60+". Головна мета – довести, що для реалізації своїх найсміливіших ідей немає жодних обмежень, зокрема, вікових.

Кулінарний урок провели у ресторані "Цитадель Inn" за участі шеф-кухаря Євгенія Сушка та судді шоу "МастерШеф" Тетяни Літвінової.

Майстер-клас з приготування ризото / Фото Zaxid.net

Університет третього віку "Протон" – соціальний проєкт, покликаний забезпечувати пенсіонерам вільний доступ до освіти та саморозвитку. Навчальний заклад заснований благодійним фондом Let's help!, який впродовж багатьох років опікується літніми людьми в Україні. Наразі ініціатива охоплює 5 великих міст: Київ, Львів, Харків, Дніпро та Одеса.

Повний текст публікації Zaxid.net:

Львівські пенсіонери готували ризото під керівництвом судді "МастерШеф" 15 бабусь і дідусів, які вправлялися в італійській кухні вчаться в університеті третього віку "Протон". Готували ризото під керівництвом судді "МастерШеф" Тетяни Літвінової та шеф-повара ресторану "Цитадель Inn" Євгенія Сушка. Кулінарний майстер-клас відбувся в межах благодійного освітнього проекту "Протон-Марафон: втілюй мрії у 60+" #західнет #zaxidnet #lviv #львів #пенсіонер #університет #майстерклас