У майже 2 тисячах населених пунктів вводять роздільний збір відходів
25 жовтня 2021 , 10:13Читать новость на русском
У більш як 1 725 населених пунктах України вводять роздільний збір побутових відходів. Водночас в 11 містах будують сміттєпереробні комплекси.
До 2030 року уряд планує досягнути показників, визначених Національною стратегією та Національним планом управління відходами.
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Плани уряду
Директор Департаменту комунальних послуг та комунального обслуговування Мінрегіону Андрій Ведмідь запевнив, що нинішні показники підтверджують: напрямок обрано вірно.
У цих планах вже виконано або виконується:
- у 1 725 населених пунктах – впроваджується роздільне збирання побутових відходів,
- у 29 містах – працюють 34 сміттєсортувальні лінії,
- в 11 містах – будуються сміттєпереробні комплекси.
Сподіваюсь, у короткостроковій перспективі в Україні буде з'являтися все більше передових регіональних систем поводження з побутовими відходами,
– зауважив Андрій Ведмідь.