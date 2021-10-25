У майже 2 тисячах населених пунктів вводять роздільний збір відходів

У більш як 1 725 населених пунктах України вводять роздільний збір побутових відходів. Водночас в 11 містах будують сміттєпереробні комплекси.

До 2030 року уряд планує досягнути показників, визначених Національною стратегією та Національним планом управління відходами.

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Плани уряду

Директор Департаменту комунальних послуг та комунального обслуговування Мінрегіону Андрій Ведмідь запевнив, що нинішні показники підтверджують: напрямок обрано вірно.

У цих планах вже виконано або виконується:

у 1 725 населених пунктах – впроваджується роздільне збирання побутових відходів,

у 29 містах – працюють 34 сміттєсортувальні лінії,

в 11 містах – будуються сміттєпереробні комплекси.

Сподіваюсь, у короткостроковій перспективі в Україні буде з'являтися все більше передових регіональних систем поводження з побутовими відходами,

– зауважив Андрій Ведмідь.

До слова, на конференції в Мінрегіоні обговорили також розширену відповідальність виробника у поводженні з побутовими відходами, впровадження сучасних технологій у цій сфері тощо.