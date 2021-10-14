McDonald's протестує рослинний бургер від Beyond Meat у ресторанах США

У листопаді McDonald's протестує рослинний бургер McPlant від Beyond Meat у ресторанах США. Головна мета – встановити попит на страву й вирішити, чи варто вводити її у меню на постійній основі.

Компанія заявила, що нововведення покликане простежити вплив впровадження бургерів на її діяльність. Зауважують, що нові пункти меню ускладнюють роботу кухні, а загальнонаціональний дефіцит робочої сили посилив проблему.

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Деталі

McDonald's та Beyond Meat оголосили про партнерство тривалістю щонайменше 3 роки у лютому 2021 року. Раніше компанія випробувала новітній бургер у закладах Швеції, Данії, Австрії, Нідерландів і Великобританії. Відтепер його зможуть скуштувати мешканці наступних куточків США:

Ірвінг, Техас;

Керроллтон, Техас;

Сідар-Фолс, Айова;

Дженнінгс, Луїзіана;

Лейк-Чарльз, Луїзіана;

Ель-Сегундо, Каліфорнія;

Манхеттен-Біч, Каліфорнія,

Склад бургера

Відомо, що котлета у McPlant складається з гороху, рису і картоплі. Сам бургер міститиме майонез та скибочку американського сиру. Крім того, його готуватимуть на тих же грилях, що і котлети з яловичини.

Чому це популярно та які існують перешкоди

Сьогодні все більше споживачів переходять на рослинні замінники традиційного м'яса, аргументуючи свій вибір перевагами для здоров'я та довкілля. У свою чергу, ресторани додають м'ясо на рослинній основі в меню з метою залучення нових клієнтів та виконання цілей в області сталого розвитку.

Необхідно розуміти, що одним з недоліків продукту є значно вища вартість. Однак у компанії запевняють: на етапі тестування рослинний McPlant не відрізнятиметься за ціною від інших бургерів McDonald's.