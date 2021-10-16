У McDonald's з'явилися нові великі бургери

У ресторанах McDonald's з'явилися два нові бургери. Любителі смачно поласувати відтепер зможуть обрати великий бургер між двома новинками – Біг Чураско та Дабл Чікен Діжон.

Новинки вже доступні в меню ресторанів McDonald's.

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Коротко про нові бургери

Біг Чураско – хрумка булочка, соковита стовідсоткова яловичина, сир Чеддер, свіжий томат і салат, цибулька та новий гострий соус Чураско.

– хрумка булочка, соковита стовідсоткова яловичина, сир Чеддер, свіжий томат і салат, цибулька та новий гострий соус Чураско. Дабл Чікен Діжон – подвійна курочка, сир Чеддер, томат, цибулька, свіжий салат і пікантний соус з зернами гірчиці.

Та на цьому всі новинки не закінчились. Крім бургерів, серед новинок також ніжні курячі стріпси в хрусткій паніровці.

Зустрічай новинки! У головній ролі – шматочки соковитого курячого філе у хрусткій паніровці – ніжні курячі стріпси! А також нові бургери — Дабл Чікен Діжон та Біг Чураско! Закладаємось, ти заціниш!

– запевнили в McDonald's.



Нові великі бургери Біг Чураско та Дабл Чікен Діжон / Фото McDonald's

Публікація McDonald's:

Нові ВЕЛИКІ бургери

Біг Чураско. Хрумка булочка, соковита 100% яловичина, Чеддер, свіжий томат та салат, цибулька і новий соус

Дабл Чікен Діжон. Подвійна курочка, Чеддер, томат, цибулька, свіжий салат і соус з зернами гірчиці

Ці двоє справжні велетні! Залітай у МакДональдз зацінити новинку! А якщо вже спробував, то пиши у коментарях як тобі