Мешканців Мукачева запрошують на фестиваль вина

У Мукачево стартував фестиваль "Червене вино 2022". Усіх охочих містян запрошують гарно провести час та скуштувати крафтові екземпляри вина.

Захід організували у парку "Центральний". Фестиваль триватиме з 12 по 16 січня. Офіційне відкриття заплановане на 13 січня, 16.00.

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Виробники вина представлять авторську продукцію / Фото з фейсбуку Мукачівської міської ради

Що відомо про захід

Для гостей підготували:

вина від 22 виробників Закарпаття – близько 15 сортів та майже 100 найменувань;

16 гастролокацій зі стравами місцевої кухні: бограч, гуляш, пікниця, гурка, крафтові сири та закарпатський мед;

4 виробники закарпатської палинки;

концерти за участі професійних та народних колядницьких колективів.

Локації на фестивалі / Фото з фейсбуку Мукачівської міської ради

У межах фестивалю визначать найкращі вина й топових виноробів Закарпаття. Серед експертів – представники з України, Словаччини та Угорщини. Конкурсантів оцінюватимуть за міжнародною 100-бальною системою OIV, а переможців оберуть у номінаціях: "Найкраще червоне сухе вино", "Найкраще біле сухе вино", "Найкраще десертне вино" тощо.

Повний текст публікації Мукачівської міської ради:

"Червене вино 2022" відкрило своє фестивальне містечко для гостей

Сьогодні у Мукачеві стартував найбільший винний фестиваль Закарпаття «Червене вино 2022». Саме зараз у парку Центральний для відвідувачів відкрилося фестивальне містечко.

На гостей вже чекають вина від 22 виробників Закарпаття: близько півтора десятка сортів та майже сотня найменувань, 16 гастролокацій з смаколиками місцевої кухні: бограч, гуляш, пікниця, гурка, крафтові сири та закарпатський мед.

Ще новинка цьогорічного фестивалю – 4 виробники закарпатської палинки.

З 17:00 на великій сцені для відвідувачів виступатимуть професійні та народні колядницькі колективи.

Фестиваль "Червене вино 2022" триватиме 5 днів з 12 по 16 січня, офіційне відкриття завтра о 16 годині.