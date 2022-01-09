Куліш готували 8 січня упродовж кількох годин. Нагодувати ним вдалося понад 1 000 містян. Це – абсолютний рекорд Чернігова, що й підтвердили відповідним документом.
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Страву варили прямісінько у центрі міста
Для того, аби приготувати понад 1 000 порцій стародавнього кулешу, організаторам знадобився 200-літровий казан. Процесом керували кухарі-аматори з Великого Дирчина та Лашуків. Вони дотримувалися особливого поліського рецепта, який передають з покоління у покоління.
Куліш готували у величезному казані / Фото "Час Чернігівський"
Кухарі поділилися кількома секретами
Усіх своїх секретів кухарі не розкрили, але розповіли про один із "таємних інгредієнтів". Трави для кулешу – м'яту, чорнобривці, чебрець та полин – збирають у ніч проти Івана Купала, о 4:00. Страву варять чоловіки, хоча сам процес традиційно супроводжується жіночим співом.
Що таке куліш?Це переважно пшоняна страва на м'ясній юшці або на воді, яку затирають салом із цибулею і часником. Його можна приготувати як вдома, так і у польових умовах. Через це його часто варили козаки, коли вирушали у військові погоди. Страву готують упродовж кількох століть, тож до наших днів дійшли багато різних рецептів.
Джерело: "Вікіпедія".
Після приготування різдвяного кулешу на малій міській сцені Чернігова виступали аматорські колективи. Для містян та гостей міста організували святкові гуляння – з танцями, водінням кози та іграми для наймолодших.