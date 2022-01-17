У Миколаєві відкриють притулок для жертв домашнього насилля

У Миколаєві побудували притулок для постраждалих від домашнього насильства. Незабаром двері закладу відкриються для усіх, хто прагне себе захистити.

Проєкт є результатом співпраці Фонду ООН у галузі народонаселення та Міністерства соціальної політики України. Очікується, що заклад відкриють наприкінці січня 2022 року.

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Шанс на нове життя

За 8 місяців 2021 року в Україні зафіксовано 203 724 звернення до МВС щодо домашнього насилля. Це на 47% більше, аніж у 2020 році.

Жінки, які постраждали від домашнього насильства, зможуть перебувати у притулку строком до 3-х місяців. Проживати у "будинку" вони зможуть разом із дітьми. З міркувань безпеки адреса притулку не розголошується. Щоб потрапити до закладу, необхідно звернутися до правоохоронців або соціальних служб. Завдяки фахівцям жінки зможуть:

отримати медичну та психологічну допомогу;

відновити документи;

захистити себе в суді;

знайти роботу тощо.

Комплексна допомога

Нещодавно у Миколаєві відкрився заклад "Барнахаус". Це спеціалізований центр для дітей, які постраждали від насильства або стали його свідками. Зауважується, що відтепер заклади надаватимуть комплексну допомогу тим, хто найбільше цього потребує.

Нагадаємо, раніше у Києві відкрили другий Притулок для постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі. У закладі зможуть перебувати 15 жінок із дітьми. Окрім безоплатного проживання та предметів побуту, притулок забезпечує мешканок психологічною та юридичною підтримкою.