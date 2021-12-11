Це світле та затишне помешкання, що забезпечене усіма видами комунальних послуг, відповідає санітарно-гігієнічним нормам і вимогам пожежної безпеки. Крім того, у приміщенні встановлено відеоспостереження з метою гарантування безпеки постраждалих.
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Деталі
Усі послуги, що пропонують мешканкам, безоплатні. Зокрема:
- проживання терміном у 3 місяці (з можливістю продовження до пів року);
- психологічна та юридична підтримка;
- забезпечення предметами побуту.
Найголовніше наше завдання – сформувати нульову толерантність до насильства, щоб звести самі випадки до мінімуму,
– зазначила заступниця КМДА Марина Хонда.
Ліжка, колиски для малюків, робочі місця для школярів, зони відпочинку, кухня, душова та санвузол – усе це є у новому Притулку.
Новий Притулок для постраждалих від домашнього насильства / Фото КМДА