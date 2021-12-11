Це світле та затишне помешкання, що забезпечене усіма видами комунальних послуг, відповідає санітарно-гігієнічним нормам і вимогам пожежної безпеки. Крім того, у приміщенні встановлено відеоспостереження з метою гарантування безпеки постраждалих.

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Важливо! Цього року у Києві зафіксували 23 тисячі випадків домашнього насильства.

Деталі

Усі послуги, що пропонують мешканкам, безоплатні. Зокрема:

проживання терміном у 3 місяці (з можливістю продовження до пів року);

психологічна та юридична підтримка;

забезпечення предметами побуту.

Найголовніше наше завдання – сформувати нульову толерантність до насильства, щоб звести самі випадки до мінімуму,

– зазначила заступниця КМДА Марина Хонда.

Ліжка, колиски для малюків, робочі місця для школярів, зони відпочинку, кухня, душова та санвузол – усе це є у новому Притулку.

Новий Притулок для постраждалих від домашнього насильства / Фото КМДА

Зауважимо, наразі у місті працює дві кризові кімнати та два Притулки, у яких постраждалі можуть знайти прихисток. Адресу закладу не розголошують з метою безпеки. Потрапити до притулку можна лише за направленням директора Київського міського центру гендерної рівності, запобігання та протидії насильству.