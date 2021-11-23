У Миколаєві з'явилися перші компостувальні майданчики

У Миколаєві з'явилися експериментальні компостувальні майданчики. Їх встановили у житловому комплексі "Північна зірка".

Територію обрали невипадково. Цей ЖК – переможець конкурсу, що проводили серед ОСББ. Мешканці долучилися до освітньої програми "Сафарі для громад: компостування в містах".

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Експерти переконані, що органічні відходи – це один з найсерйозніших ековикликів для українських громад. Тож важливо привертати увагу громадськості та влади до цього питання. Варто усвідомити, що органіка – не сміття. Навпаки, вона є цінним природним ресурсом.

Саме завдяки такому природоорієнтованому рішенню, як компостування ми повертаємо органіку до екосистеми та робимо цінний внесок у заощадження ресурсів,

– коментує координаторка проєкту Анжеліка Зозуля.

Небайдужі громадяни

Найактивнішу участь у конкурсі взяв 38-річний Сергій Колесник, який є членом правління одного з 5 ОСББ житлового комплексу "Північна зірка". Загалом там проживає майже 1500 мешканців. Його ідею підтримали понад 300 мешканців. До слова, сортуванням вторсировини Сергій та його сусіди займаються впродовж 3 років. Однак органіка – це новий досвід.

У межах підготовки до запуску пілотної ініціативи з компостування організаторам вдалося:

дослідити потреби мешканців у раціоналізації поводження з органічною фракцією твердих побутових відходів; провести інформаційно-роз'яснювальну кампанію щодо користі компостування та підвищення культури сортування; підготувати необхідні для відкриття компостувального майданчика матеріали.

Тепер мешканці зможуть утилізувати органічні відходи в окремі контейнери. Їх перероблятимуть хробаки спеціальної породи з додаванням ефективних мікроорганізмів. Отриманий біогумус можна використати для удобрення рослин на прибудинковій території.

Дерев'яні трисекційні контейнери / Фото "Гурт"

Що відомо про ініціативу

Ініціативу "Сафарі для громад" розробила Лабораторія інноваційного розвитку ПРООН в Україні. Вона покликана запропонувати інноваційні та стійкі рішення для місцевих громад.

Освітню програму "Сафарі для громад: компостування в містах" запустили у жовтні 2021 року. Усіх охочих мешканців багатоквартирних будинків запросили на онлайн-навчання. У межах курси учасники: