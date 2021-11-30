Ідея реалізована спільно з благодійним фондом Zagoriy Foundation у межах глобального руху "Щедрий Вівторок". Вважається, що це "найдобріший день року", який саме сьогодні, 30 листопада, об'єднує мільйони людей по всьому світу.

Важливо "Фундація Дім Рональда МакДональда" в Україні святкує 5 років: результати роботи

Благодійна хустка від OLIZ / Фото OLIZ

Про аксесуар

Хустка виконана з натурального шовку. Звісно, кожен може віднайти власний сенс у зображеному принті. Однак символічна назва говорить про те, що в основі малюнку – серця. Вони оформлені у композицію, що нагадує оберемок квітів.

Принт, зображений на аксесуарі / Фото OLIZ

Сподіваємося, що цей аксесуар буде нагадувати вам, що творити добро легко!,

– зауважують автори ініціативи.

Хустка бренду OLIZ / Фото OLIZ

"Добра" хустка OLIZ представлена у різних розмірах, від чого і залежить ціна:

45x45 – 2200 грн;

65x65 – 3200 грн;

100x100 – 5200 грн.

Придбати трендовий аксесуар можна на сайті бренду. Відомо, що 15% від реалізації хустки передадуть фонду "Відчуй". Благодійна організація впродовж тривалого часу опікується людьми з порушеннями слуху.

Український бренд OLIZ презентував благодійну хустку / Фото OLIZ

Повний текст публікації Zagoriy Foundation:

Спільно з брендом хустинок OLIZ ми зробили круту колаборацію та долучилися до Щедрий Вівторок

Спеціально до найдобрішого дня року дизайнер бренду творчо переосмислив символ Щедрого Вівторка й створив благодійну хустку "Добре серце". Її вже можна придбати на сайті: https://oliz.com.ua/.../hustki/shovkova-hustka-dobre-sercze/

15% від продажу цієї хустки буде передано до громадської організації Відчуй. Вона системно займається допомогою та соціальною адаптацією людей з порушеннями слуху. Тож, ви можете не лише купити красивий аксесуар, а й зробити добру справу

Обожнюємо такі партнерства й радіємо, що все більше людей та компаній долучається до Щедрого Вівторка