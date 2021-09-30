Міністерство захисту довкілля запустило електронні сервіси ЕкоСистеми
Джерело:Міністерство захисту довкілля
В Україні вже місяць працює електронний портал ЕкоСистема. За цей час його відвідали понад 3 тисячі користувачів, а найпопулярнішими стали електронні портали про Природно-заповідний фонд, ліс і відходи.
Як користуватися електронними сервісами ЕкоСистеми та які можливості вони відкривають для громадян і бізнесу, розповів заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.
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Детальніше про ЕкоСистему
Наразі ЕкоСистема працює в тестовому режимі. На порталі вже відкриті 60 реєстрів, а до кінця року їх кількість має зрости до 80. Також переведені в онлайн 7 адміністративних послуг.
Крім того, в ЕкоСистему вже інтегровані 3 іноформаційні ресурси:
- Природно-заповідний фонд,
- Державний кадастр територій та об'єктів природно-заповідного фонду,
- портал Екомапа.
Цифровізація Міндовкілля ведеться за 11 напрямками. Наша мета наступна: ЕкоСистема має стати середовищем комфортного співіснування трьох стейкхолерів – держави, громадян та бізнесу,
– розповів Руслан Стрілець.
За його словами, Міністерство захисту довкілля хоче побудувати єдиний національний ресурс достовірної екологічної інформації та зручного отримання адміністративних послуг.
Стратегічні завдання Міндовкілля:
- реалізація сервісу надання відповіді на запити на доступ до публічної інформації без письмових звернень, очікувань та участі посадовців.
- створення Реєстру викидів та перенесення забруднювачів та інтеграція його із системою е-МЕP тощо.