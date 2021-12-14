Мийні засоби власноруч: як вдома легко перейти на екотовари

Засоби для миття посуду чи прання видаються досить нешкідливими. Проте самі лише пляшки зроблені з пластику, що шкодить навколишньому середовищу. Складники засобів містять нафтохімічні речовини, канцерогени, які затримуються на одязі та викликають подразнення шкіри.

Пропонуємо кілька саморобних очисників, які, за словами експерта з прибирання, справді працюють. Для їхнього виготовлення знадобляться складники, які здебільшого є в кожного вдома.

Цікаво Сортування та переробка в МакДональдз: як використаний папір знову стає корисним

Ароматичний універсальний очищувач

Що знадобиться:

білий оцет;

вода;

цедра лимона;

гілочки розмарину.

Спочатку треба з'єднати всі інгредієнти і перелити в пляшку з розпилювачем. Тоді збовтати речовину й залишити настоюватися 1 тиждень. Очищувач можна використовувати для видалення плям від жорсткої води, очищення сміттєвих баків, плям зі стін та багато іншого.

Окрім очищення поверхонь, засіб добре освіжить домівку завдяки цедрі лимона. Очищувач не можна використовувати для граніту, адже він є кислотним і може його пошкодити.

Засіб для чищення кухні

Складники:

4 столові ложки харчової соди;

1 літра теплої води.

Щоб очистити кухонні стільниці, побутову техніку та внутрішню частину холодильника знадобиться лише харчова сода. Директор лабораторії прибирання Good Housekeeping Institute Керолін Форте каже, що це чудовий засіб для очищення раковин та всіх приладів з іржостійкої сталі.

Очищувач скла

Потрібно просто з'єднати інгредієнти:

2 склянки води;

пів склянки білого або сидрового оцту;

четвертина склянки спирту 70% концентрації;

1 – 2 краплі ефірної олії апельсина для запаху (за бажанням).

Підказка: не варто мити вікна в спекотний сонячний день, оскільки розчин висохне занадто швидко і залишить багато смуг. Щодо очищення дзеркал, то слід спочатку нанести розчин на паперовий рушник або м'яку тканину, перш ніж протирати.