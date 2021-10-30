Молодята з Івано-Франківська віддали всі весільні подарунки дітям з притулку

30 жовтня 2021 , 14:25
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Джерело:

Центр соціально-психологічної реабілітації дітей

Молоде подружжя з Івано-Франківська Владислав та Ірина домовились з гостями, аби на весілля замість квітів і цукерок їм дарували іграшки. Вже після весілля вони передали їх усіх дітям у притулок.

У Центрі подякували молодятам за те, що придумали таку гарну ініціативу.

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Весільні подарунки дітям

Владислав та Ірина наперед домовились з гостями, аби на весіллі їм не дарували квіти й цукерки, а передали корисні для дітей речі.

У результаті їх усіх вони передали дітям у Центр соціально-психологічної реабілітації дітей. А це:

  • іграшки,
  • ігри,
  • канцтовари,
  • дитячі книжки,
  • пазли,
  • кульки,
  • одяг,
  • посуд.

У Центрі подякували молодятам за їхню ініціативу та їхнім гостям за те, що підтримали таку благодійну ідею.

Бажаємо любові, щастя, достатку та взаєморозуміння Ірині та Владиславу! Велике спасибі Вам за благодійність!
– наголосили в Центрі реабілітації дітей.


Івано-Франківський центр реабілітації дітей / Фото з фейсбуку Центру

Автор: Василь Денисюк