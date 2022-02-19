Мовиться про стадіон клубу SC Freiburg. Потужність сонячної електростанції сягатиме 2,4 мегаватт. Її спорудять з модулів швейцарського виробника Meyer Burger.
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Подробиці про майбутню електростанцію
Близько 6 000 сонячних модулів Meyer Burger покриють майже всю площу даху стадіону "Європа-Парк" – 15 тисяч квадратних кілометрів. Комерційний директор компанії-виробника наголосив, що цей проєкт "поставить їх у Лігу чемпіонів" з сонячних фотоелектричних технологій (Solar PV)
Сонячна енергія пропонує великий потенціал для скорочення викидів з використанням вже забудованих територій, для досягнення кліматичної нейтральності,
– наголосив Моріц Боргманн.
У скільки обійдеться інноваційний проєкт
Компанія Badenova Wärmeplus інвестує приблизно 2,3 мільйона євро у систему, яка буде працювати упродовж 20 років. "Щоб відповідати високим стандартам сталого розвитку міста Фрайбурга, спортивного клубу, а також нашим власним стандартам", – пояснив Хайнц-Вернер Хельшер, член її правління.
Сонячні панелі на даху українського університету
- На даху Донецького національного технічного університету планують встановити сонячні панелі.
- Це дозволить забезпечити безперебійне електроживлення аудиторій, лабораторій та інших приміщень.
- Навчальний заклад розташований у Покровську. Його студенти виграли відповідний грант.