"Найважчий забіг": ветеран АТО подолав 10 кілометрів та присвятив дистанцію загиблому товаришу

3 жовтня у межах Kyiv Nova poshta Half Marathon 2021 дистанцію подолав ветеран російсько-української війни Леонід Остальцев. Він пробіг 10 кілометрів у важкому військовому спорядженні.

Цьогоріч забіг присвятили українським військовим, які долають власні "марафони" на фронті. Вже 7 років поспіль вони щодня борються за нашу країну, відтак подібні заходи – це шанс висловити їм вдячність.

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Історія військового

Леонід Остальцев пішов на фронт добровольцем одразу після вторгнення російських військ у 2014 році. Він служив на Донбасі впродовж двох років у першому батальйоні 30-ї бригади. Ветеран згадує, як щодня доводилося робити крок у невідомість – проходити чималі відстані й виконували бойові завдання. Ба більше, усе це необхідно було робити у спорядженні (бронежилет, зброя, боєприпаси), вага якого сягає понад 30 кілограмів.

"Найважчий забіг", який я подолав, безумовно, не зрівняється з випробуваннями на війні. Але для нас це спосіб нагадати про хлопців та дівчат, що нині на фронті роблять усе, щоб мирні забіги могли проводити в Києві та інших вільних містах України,

– додає Леонід.

Забіг присвятив бойовому товаришу

Після повернення додому чоловік розпочав реалізовувати чергову важливу місію. Так, він відкрив власну справу, мета якої працевлаштовувати ветеранів й допомагати їм адаптуватися до цивільного життя.

Дистанцію у 10 кілометрів Леонід присвятив своєму другові Олексію Буслаєву – кулеметнику 30-ї окремої механізованої бригади. Боєць загинув 6 лютого 2015 року поблизу Дебальцевого.

Ветеран АТО Леонід Остальцев пробіг "Найважчий марафон" / Фото пресслужба Kyiv Nova poshta Half Marathon 2021

"Для нас "Найважчий забіг" – це можливість привернути увагу до тих, кому ми завдячуємо можливістю проводити забіги. Спосіб сказати українським військовим "Дякуємо, ми все бачимо й дуже цінуємо!" і долучити до цієї хвилі подяки всю Україну", – зауважує директорка з управління репутацією та маркетингом Нової пошти Олена Плахова.