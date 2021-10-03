Збалансоване харчування (правильне співвідношення білків, жирів та вуглеводів) – запорука здоров'я, стрункості й довголіття.

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Однак що робити людині, яка вирішила відмовитися від білків тваринного походження? На щастя, достатню кількість білка можна отримати з безлічі рослинних продуктів.

Рослинні продукти, багаті на білок

1. Шпинат

Багатий на білок (52%), вітамін С та залізо. До того ж, шпинат підвищує імунітет і уповільнює старіння.

Шпинат / Фото Pixabey

2. Авокадо

Джерело білка, корисних жирів та клітковини. Цей продукт значно покращує травлення і сприяє швидкому засвоєнню корисних речовин.

Авокадо / Фото Pixabey

3. Спаржа

Багата на харчові волокна, що сприяє кращому засвоєнню протеїну.

Спаржа / Фото Pixabey

4. Сочевиця

Один з лідерів за вмістом білка серед рослинних продуктів. Вона легко засвоюється, а також – багата на фолієву кислоту.

Бобові / Фото Pixabey

5. Нут

Продукт, який не поступається поживній цінності тваринним продуктам. Так, у 100 грамах нуту міститься 19 грам білка – майже стільки ж, скільки й у яловичині. До слова, нут містить важливу для організму амінокислоту – лізин.

Нут / Фото Pixabey

6. Горіхи

Фундук містить 15% білка, кеш'ю складається з нього на 20%, а мигдаль – вміщує 21% білка.

Горіхи / Фото Pixabey

7. Насіння чіа

Потужне джерело рослинного білка. Крім того, воно сповнене антиоксидантів, магнію та цинку, саме тому цей продукт радять додати до раціону при дотриманні вегетаріанської дієти.

Насіння чіа / Фото Pixabey