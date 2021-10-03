Сбалансированное питание (правильное соотношение белков, жиров и углеводов) – залог здоровья, стройности и долголетия.

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Однако что делать человеку, который решил отказаться от белков животного происхождения? К счастью, достаточное количество белка можно получить из множества растительных продуктов.

Растительные продукты, богатые белком

1. Шпинат

Богатый белком (52%), витамином С и железом. К тому же, шпинат повышает иммунитет и замедляет старение.

Шпинат / Фото Pixabey

2. Авокадо

Источник белка, полезных жиров и клетчатки. Этот продукт значительно улучшает пищеварение и способствует быстрому усвоению полезных веществ.

Авокадо / Фото Pixabey

3. Спаржа

Богатая пищевыми волокнами, что способствует лучшему усвоению протеина.

Спаржа / Фото Pixabey

4. Чечевица

Один из лидеров по содержанию белка среди растительных продуктов. Она легко усваивается, а также – богатая фолиевой кислотой.

Бобовые / Фото Pixabey

5. Нут

Продукт, который не уступает питательной ценностью животным продуктам. Так, в 100 граммах нута содержится 19 грамм белка – почти столько же, сколько и в говядине. К слову, нут содержит важную для организма аминокислоту – лизин.

Нут / Фото Pixabey

6. Орехи

Фундук содержит 15% белка, кешью состоит из него на 20%, а миндаль – содержит 21% белка.

Орехи / Фото Pixabey

7. Семена чиа

Мощный источник растительного белка. Кроме того, они наполнены антиоксидантами, магнием и цинком, поэтому этот продукт советуют добавить в рацион при соблюдении вегетарианской диеты.

Семена чиа / Фото Pixabey