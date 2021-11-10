У Нідерландах кухар створює скейтборди з піци: фото й відео виробу

У Нідерландах вигадали оригінальний спосіб, куди подіти рештки піци. Місцевий піцайола Саман Хошбарі вирішив робити з неї скейтборди.

Чоловік понад усе захоплюється приготуванням піци та катанням на скейтборді. Тож ці два захоплення він вирішив оригінально поєднати.

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Скейтборд з піци

Саману Хошбарі шкода було викидати рештки піци в смітник. Тож готові шматки він почав змащувати спеціальним розчином, аби вони не вкривалися пліснявою.

Вже за тиждень, коли вони повністю висихають, піцайола заливає їх епоксидною смолою в спеціальній формі. І ще за 10 днів вони стають скейтбордами.

До слова, оригінальний скейтборд можна й придбати. Щоправда, коштує він недешево – за такий екземпляр доведеться заплатити 695 євро.

Скейтборд з піци: дивіться фото