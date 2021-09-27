На Нивках у Києві відкрився новий ресторан McDonald's
Джерело:McDonald's у фейсбуці
Мережа McDonald's відкрила новий ресторан в українській столиці. Заклад на майже 300 місць відкрили за адресою проспект перемоги, 67.
У новому ресторані працюватимуть термінали самообслуговування, ігровий майданчик для дітей і навіть окрема кімната для кур'єрів.
До слова Найбільший в Україні: у Луцьку відкрився перший ресторан McDonald's
Детальніше про новий McDonald's
- Одноповерховий просторий ресторан має 100 посадкових місць в залі та 180 на терасі.
- У залі розташовані 4 двохсторонніх термінали самообслуговування.
- Також є дві лінії МакДрайву, обладнані системою зручного отримання замовлень.
У закладі працюють 4 двосторонні термінали самообслуговування / Фото McDonald's
Для кур'єрів продумали додаткову кімнату, а сама доставка працює з 27 вересня.
На вулиці також облаштували велику гірку для дітей та ігровий майданчик.
Тепер можна весело провести час з дітьми!
– наголошують у McDonald's.
Новий ресторан McDonald's у Києві / Фото McDonald's
Повідомлення McDonald's:
Ураааа! Київ, зустрічай новий МакДональдз
Одноповерховий просторий ресторан має 100 посадкових місць в залі та 180 на терасі. У залі розташовані 4 двохсторонніх термінали самообслуговування, а дві лінії МакДрайву обладнані системою зручного отримання замовлень.
Для кур’єрів у ресторані продумана окрема кімната. Доставка працює вже з 27 вересня. На вулиці розташована велика гірка для дітей та ігровий майданчик. Тепер можна весело провести час з дітьми!
Чекаємо вас за адресою Проспект Перемоги, 67