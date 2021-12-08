В ОАЕ офіційно скоротили тривалість робочого тижня

Уряд Об'єднаних Арабських Еміратів вирішив скоротити тривалість робочого дня. Відтепер він триватиме на пів дня менше, ніж раніше.

Зміни почнуть діяти вже з 1 січня 2022 року. Відтепер робочий день у цій аравійській країні триватиме з ранку понеділка до обіду п'ятниці.

Цікаво Мобільність, колаборація та інклюзивність: принципи, що мотивують людей в МакДональдз

Робочий день в ОАЕ

Відтепер робочий день із понеділка по четвер триватиме вісім годин – з 7:30 до 15:30.

триватиме вісім годин – з 7:30 до 15:30. Водночас у п'ятницю робочий час становитиме 4,5 години – з 07:30 до 12:00. У цей день тижня також буде можливість працювати поза офісом або вибрати гнучкий графік.

Таке рішення ухвалили для збільшення продуктивності працівників держсектора та покращення балансу між роботою та особистим життям.

Може бути цікаво – скільки грошей потрібно для щастя: дивіться відео

Публікація уряду ОАЕ:

Сьогодні ОАЕ оголошують, що переходять на робочий тиждень у чотири з половиною дні, а вихідні будуть у п'ятницю вдень, в суботу та неділю.

З 1 січня 2022 року всі департаменти федерального уряду перейдуть на нові вихідні.