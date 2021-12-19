В Одесі виготовили 92-кілограмовий різдвяний десерт

В Одесі приготували гігантський різдвяний кекс. Він складається з 70 частин, а вага сягнула 92 кілограмів.

Десерт представили на ярмарку у Кафедральному соборі Святого Павла. Одеський різдвяний штолен став унікальним за своїми розмірами, відтак його внесли до книги рекордів України.

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Що таке штолен Це традиційна німецька різдвяна випічка. Страву готують з соковитого дріжджового тіста з додаванням прянощів, горіхів та цукатів, а в кінці – посипають цукровою пудрою. Овальна форма білого кекса символізує загорнутого у пелюшку немовлятка Христа.

Що ще відомо

Задум реалізувала німецька молодь з Одеси. Над вражаючим десертом працювали впродовж 2,5 місяців. Для приготування рекордного штолена знадобилося:

50 кілограмів борошна;

20 кілограмів горіхів;

30 кілограмів сухофруктів;

6 літрів рому;

15 кілограмів вершкового масла;

15 кілограмів сиру.

Різдвяний штолен / Фото "Суспільне"

На вилучені з продажу кошти молодь прагне встановити меморіал Гансу Герману – першому озеленювачу Одеси. Німецький садівник висадив дерева на Приморському бульварі.