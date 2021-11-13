Оголосили переможців конкурсу екологічного фото

Стали відомі всі номінанти конкурсу "Фотограф року-2021". Головну нагороду отримав іспанський фотограф Антоніо Арагон Ренунсіо, який привернув увагу до проблеми підвищення рівня моря.

За свою роботу переможець отримає 10 тисяч фунтів. Ми ж розповімо вам про основних номінантів фотоконкурсу.

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"Фотограф довкілля-2021"

У своїй світлині "Сини припливу" Ренунсіо привертає увагу до проблеми підвищення рівня моря, що особливо відчутна в Західній Африці.

На фото зображений хлопчик, який спить у будинку, зруйнованому береговою ерозією на пляжі в Гані.



"Сини припливу" / Фото Антоніо Арагон Ренунсіо

"Кліматична дія"

Свою світлину "Останній подих" Кевін Очієнг Оньяго зробив у Найробі в Кенії. На фото хлопчик через трубочку вдихає свіже повітря від рослини, поки на задньому плані назріває піщана буря.



"Останній подих" / Фото Кевін Очієнг Оньяго

"Довкілля майбутнього"

У цій номінації зі своїм фото з лаконічною назвою "Повінь" перемогу отримав Мікеле Лапіні. Він зобразив будинок, повністю затоплений повінню на річці Панаро в італійській Модені.



"Повінь" / Фото Мікеле Лапіні

"Молодий фотограф довкілля року"

Перемогу в цій номінації здобув Амаан Алі. На світлині "Інферно" маленький хлопчик гасить лісові пожежі поряд зі своїм будинком в Ямуна-Гат в Індії.



"Інферно" / Фото Амаан Алі

"Чиста енергія"

На своїй світлині, зробленій у Серра-де-Сан-Макаріу в Португалія, Педро Естевес показав вітрогенератори за хвилину до заходу сонця в похмурий день.



"Чиста енергія" / Фото Педро Естевес

"Цуценя на гачку"

Фотографиня Селія Куджала поблизу островів Коронадо в Мексиці помітила каліфорнійського морського лева з гачком у роті. Авторка розповіла, що їй постійно здавалося, буцімто тваринка просить про допомогу.



"Цуценя на гачку" / Фото Селія Куджала

"Витривалість"

Перемогу в цій номінації здобув Ашрафул Іслам за фото "Вижити заради життя", зроблене в Бангладеш. На ньому отара овець шукає траву серед потрісканого ґрунту після екстремальних посух.



"Вижити заради життя" / Фото Ашрафул Іслам

"Довкілля в пластику"

Ще одне фото з Бангладеш. Автор Субрата Дей нагадує, що переробка пластику допомагає захистити довкілля від забруднення й викидів парникових газів.



"Довкілля в пластику" / Фото Субрата Дей