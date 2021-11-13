Оголосили переможців конкурсу екологічного фото
Стали відомі всі номінанти конкурсу "Фотограф року-2021". Головну нагороду отримав іспанський фотограф Антоніо Арагон Ренунсіо, який привернув увагу до проблеми підвищення рівня моря.
За свою роботу переможець отримає 10 тисяч фунтів. Ми ж розповімо вам про основних номінантів фотоконкурсу.
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"Фотограф довкілля-2021"
У своїй світлині "Сини припливу" Ренунсіо привертає увагу до проблеми підвищення рівня моря, що особливо відчутна в Західній Африці.
На фото зображений хлопчик, який спить у будинку, зруйнованому береговою ерозією на пляжі в Гані.
"Сини припливу" / Фото Антоніо Арагон Ренунсіо
"Кліматична дія"
Свою світлину "Останній подих" Кевін Очієнг Оньяго зробив у Найробі в Кенії. На фото хлопчик через трубочку вдихає свіже повітря від рослини, поки на задньому плані назріває піщана буря.
"Останній подих" / Фото Кевін Очієнг Оньяго
"Довкілля майбутнього"
У цій номінації зі своїм фото з лаконічною назвою "Повінь" перемогу отримав Мікеле Лапіні. Він зобразив будинок, повністю затоплений повінню на річці Панаро в італійській Модені.
"Повінь" / Фото Мікеле Лапіні
"Молодий фотограф довкілля року"
Перемогу в цій номінації здобув Амаан Алі. На світлині "Інферно" маленький хлопчик гасить лісові пожежі поряд зі своїм будинком в Ямуна-Гат в Індії.
"Інферно" / Фото Амаан Алі
"Чиста енергія"
На своїй світлині, зробленій у Серра-де-Сан-Макаріу в Португалія, Педро Естевес показав вітрогенератори за хвилину до заходу сонця в похмурий день.
"Чиста енергія" / Фото Педро Естевес
"Цуценя на гачку"
Фотографиня Селія Куджала поблизу островів Коронадо в Мексиці помітила каліфорнійського морського лева з гачком у роті. Авторка розповіла, що їй постійно здавалося, буцімто тваринка просить про допомогу.
"Цуценя на гачку" / Фото Селія Куджала
"Витривалість"
Перемогу в цій номінації здобув Ашрафул Іслам за фото "Вижити заради життя", зроблене в Бангладеш. На ньому отара овець шукає траву серед потрісканого ґрунту після екстремальних посух.
"Вижити заради життя" / Фото Ашрафул Іслам
"Довкілля в пластику"
Ще одне фото з Бангладеш. Автор Субрата Дей нагадує, що переробка пластику допомагає захистити довкілля від забруднення й викидів парникових газів.
"Довкілля в пластику" / Фото Субрата Дей