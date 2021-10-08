ООН прогнозує глобальну водну кризу

Організація Об'єднаних Націй попереджає країни про глобальну водну кризу, яка може стати наслідком змін клімату. Так, за прогнозом, до 2050 року близько 5 мільярдів людей не матимуть доступу до води.

У звіті Всесвітньої метеорологічної організації при ООН зазначається, що найбільш загрозливою ситуація стає в останні роки. Саме тоді й помітні найбільші зміни погоди.

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Нинішня ситуація

За даними ООН, в останні 20 років кількість стихійних лих, пов'язаних з повенями, у всьому світі збільшилася на 134% .

. Лише у 2020 році кількість повеней у світі зросла на 23% . Від стихійного лиха найбільше страждають країни Азії – зокрема Китай, Індія, Індонезія, Японія, Непал і Пакистан.

. Від стихійного лиха найбільше страждають країни Азії – зокрема Китай, Індія, Індонезія, Японія, Непал і Пакистан. У цей же час Африка найчастіше страждає від засухи. Так, частота катастроф, пов'язаних із засухою, зросла на 29% за останні 20 років .

. Також через різного роду катаклізми страждає і світова економіка. Це було зокрема помітно в країнах Північної Америки, Азії та Карибського басейну.

Наразі від браку води страждає 25% усіх міст світу. Втім, прогнозується, що цей показник буде зростати.

Невтішний прогноз

ООН прогнозує, що до 2050 року близько 5 мільярдів людей у світі страждатимуть від браку води. Для порівняння у 2018 році цей показник становив 3,6 мільярда осіб. Він збільшується не лише через зміни клімату, а й через зростання чисельності населення.

Аналітики також дослідили 101 країну світу й дійшли висновку, що 60% з них будуть неготовими, аби впоратися з повенями чи засухою. Щоб покращити свою готовність, ООН рекомендує таким країнам покращити систему прогнозу погоди.