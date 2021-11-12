Організація SaveDnipro запрошує до команди: кого шукають

Громадська організація SaveDnipro розшукує кандидата на посаду екологічного директора. Запрошують людину, яка поділятиме цінності команди.

SaveDnipro пропонує стати частиною дружнього та прогресивного колективу, що об'єднаний однією метою – турботою про довкілля. Це простір для реалізації найбільш сміливих та захоплюючих ідей!

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Зараз ми потребуємо підсилення команди вмотивованою та екосвідомою людиною, яка зможе розділити наші погляди на екологічну сферу в Україні та стати частиною її якісних змін,

– йдеться у повідомленні.

Про SaveDnipro

Громадська організація SaveDnipro – це колектив екоактивістів, який просуває діджиталізацію природоохоронної сфери та постачає відкриті дані, що стосуються стану довкілля. Команда однодумців розробила чат-бот SaveEcoBot, яким наразі користуються понад 1,5 мільйона користувачів на двох континентах.

Обов'язки та сферавідповідальності

Майбутній екодиректор чи екодиректорка працюватиме із законодавчою та нормативно-правовою базою України, готуватиме аналітичні матеріали/звіти на екологічну тематику та формуватиме стратегічні плани організації. Крім того, до переліку обов'язків входитиме листування з центральними органами виконавчої влади та робота у профільних робочих групах. Директор/ка також відповідатиме за створення горизонтальної взаємодії з екологічними питаннями з керівниками проєктів організації та представлення організації у ЗМІ, на національних та міжнародних майданчиках.

Вимоги та очікування:

досвід керівної роботи в організаціях;

вільне користування законодавчою базою України;

вища екологічна/юридична освіта буде плюсом;

розуміння роботи громадського сектору;

уміння самостійно планувати, ініціювати, брати відповідальність за свої рішення;

знання англійської мови (рівень В2/upper-intermediate та вище);

перевагою буде вміння працювати з аналітичними інструментами.

Організація гарантує офіційне працевлаштування та гідну заробітну плату. Місце роботи – Київ, однак можливий і віддалений формат. Зайнятість: 100%. Резюме очікують до 1 грудня 2021 року на електронну адресу savednipro@gmail.com.