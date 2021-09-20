Перша в Україні: у Дніпрі з’явилася вертикальна зелена ферма

20 вересня 2021 , 17:08
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Джерело:

RAU

Компанія Vertical Field Ukraine розробила вертикальну ферму для вирощування зелені. Її облаштували в одному з супермаркетів Дніпра.

У США та Європі технологія є доволі розповсюдженою. Однак це перший подібний досвід для України. 

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Вертикальна ферма Vertical Field Ukraine / Фото RAU

Головна перевага вертикальної ферми – можливість стабільного забезпечення жителів міст свіжою зеленню високої якості. Крім того, продукт, що дозріває на фермі, наповнений корисними вітамінами та мікроелементами, які зберігаються впродовж тривалого часу. Вертикальні ферми є захищеними від шкідників, тож використання хімії зводиться до мінімуму.

Вертикальна ферма Vertical Field Ukraine / Фото RAU

Що відомо про ферму

  • "зелені стіни" забезпечують можливість вирощувати рослини в будь-якому місці;
  • інноваційна автоматизована система, яка обробляє врожай та контролює весь процес;
  • стерильне середовище, яке вимагає мінімальної участі людини;
  • закрите приміщення з чистим повітрям, тож врожайність не залежить від зовнішніх погодних умов;
  • спеціальне освітлення;
  • контрольований мікроклімат та замкнутий цикл іригації, що дозволяє зменшити використання води;
  • максимально екологічна розробка, адже ферми не забруднюють стічні води, не призводять до ерозії ґрунтів, мають істотно менший викид парникових газів. 

 

Автор: Катерина Сердюк