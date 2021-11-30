Перший в Україні: на території київського "Охматдиту" побудують Дім Рональда МакДональда

У Києві на базі Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" побудують Дім Рональда МакДональда. Реалізація програми в Україні відбувається вперше.

Відповідний меморандум підписали: благодійна організація "Фундація Дім Рональда МакДональда" в Україні, Міністерство економіки України, Міністерство охорони здоров’я України та Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит" МОЗ України.

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Про програму

Дім Рональда МакДональда – програма, яка в усьому світі забезпечує комфорт, підтримку й ресурси для сімей з госпіталізованими дітьми лише за крок від лікарні. Адже ніщо не має відривати сім'ю від найважливішого – лікування власної дитини. Крім того, відчувати підтримку близьких – надважливо для важкохворих дітей. За даними досліджень, кожна друга дитина відчуває стрес у лікарнях, пов'язаний із відсутністю батьків. Наразі у світі вже існує 381 такий будинок.

Дім Рональда МакДональда в Україні

орієнтовна площа – 2 500 квадратних метрів;

відкриється у Києві на території найбільшої дитячої лікарні в Україні "Охматдит";

будівництво, облаштування та управління здійснюватиме "Фундація Дім Рональда МакДональда";

заплановано – 50 окремих кімнат;

роботи мають бути завершені наприкінці 2023 року.

Чому це важливо

У лікарні щорічно проходять лікування до 20 000 дітей з усієї країни й здійснюють приблизно 10 000 операцій. Тож заклад зацікавлений у поліпшенні матеріально-технічної бази. Ініціатива зможе забезпечити понад 18 000 безкоштовних ночівель на рік родинам у комфорті та поруч з дитиною. Родини зможуть заощадити десятки мільйонів гривень на проживанні та харчуванні, коли дитина хворіє. Це зменшить навантаження на лікарні, оскільки у Домі Рональда МакДональда зможуть перебувати пацієнти, які отримують амбулаторне лікування. "Охматдит" зможе надати медичну допомогу більшій кількості профільних пацієнтів.

Відкриття Дому Рональда МакДональда в Україні – це прорив для нашої країни, і ми вдячні, що ця програма отримала підтримку на найвищому державному рівні. Тепер ми зможемо надати життєво важливі ресурси й турботливий догляд ще більшій кількості сімей,

– відзначає Галина Соловей, директорка Фундації.

Нагадаємо, цьогоріч "Фундація Дім Рональда МакДональда" в Україні святкує свій перший ювілей – 5 років. За цей час благодійна організація встигла відкрити п'ять Сімейних кімнат Рональда МакДональда у державних дитячих лікарнях Києва, Львова, Сум, Вінниці та Харкова. Загалом за роки діяльності Фундація допомогла українським родинам понад 70 000 разів.

Сімейна кімната Рональда МакДональда / "Фундація Дім Рональда МакДональда" в Україні