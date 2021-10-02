Plastic Fantastic: у Чернігові запускають важливу екоініціативу
Джерело:"Укрінформ"
У Чернігові стартує важливий екологічний проєкт Plastic Fantastic. В межах реалізації ініціативи екоактивісти вивозитимуть пластик з місцевих шкіл. Крім того, до місця переробки його транспортуватимуть електричним велосипедом, аби зменшити вуглецевий слід.
Проєкт започаткувала громадська організація "Еко-місто" за підтримки Міністерства закордонних справ Чеської Республіки в рамках Transition Promotion Program. Нещодавно активісти встановили контейнери для збору пластику в школах Чернігова, а також відкрили майстерню з його переробки.
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Електровелосипедом ми вже розвозили по школах контейнери для пластикових відходів. Коли вони наповняться, вивозити пластик на переробку теж будемо ним,
– розповів керівник громадської організації Сергій Безбородько.
Активісти прагнуть продемонструвати, як можна перевозити вантажі без використання двигунів внутрішнього згорання та вуглецевого сліду. Суміжна мета – популяризувати електротранспорт.
Про транспортний засіб
Організація використовуватиме електровелосипед, аналогів якому у місті немає. Транспорт виготовлений спеціально для "Еко-міста" фахівцями стартапу з виробництва електротранспорту, що реалізується на базі Національного університету "Чернігівська політехніка". Його розробили коштом грантового фінансування.
Унікальний електровелосипед / Фото "Укрінформ"
Характеристики:
- має механічний привід і електродвигун;
- вантажна платформа може витримувати до 500 кілограмів ваги;
- оснащений потужним акумулятором – на одному заряді може проїхати понад 60 кілометрів;
- здатний розвивати до 50 кілометрів на годину, однак розробники прагнуть зменшити цей показник до 35 кілометрів за годину з метою безпечного пересування вулицями міста.