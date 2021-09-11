Показав приклад: посол Євросоюзу приїхав на форум YES у Києві на велосипеді
Джерело:Матті Маасікас у твітері
В Україні 10 – 11 вересня відбувся форум YES Brainstorming, який після окупації Криму тимчасово проходить не в Ялті, а в Києві. Цьогоріч на ньому зміг відзначитись, зокрема, європейський посол Матті Маасікас, але не своїм виступом.
Європейський дипломат показав свого "залізного коня", припаркованого на фоні дорогих автівок біля Мистецького арсеналу, і висловив сподівання, що інші політики слідуватимуть його прикладу.
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Самотній велосипед біля воріт, де проходить форум YES, зізнаюся – мій. Сподіваюся, у майбутньому їх тут побільшає, незважаючи на те, що в Києві багато пагорбів,
– написав Маасікас.
Матті Маасікас на велосипеді приїхав на форум YES / Фото з його твітера
Чому велосипед – це модно й корисно:
- Велосипеди стали справжнім трендом в останнє десятиліття. І для цього є одразу декілька причин. По-перше, це зручно. У великих містах велосипед – це чудовий спосіб, щоб не витрачати час у безкінечних заторах.
- Крім того, катання на велосипеді надзвичайно корисне для здоров'я. Починаючи від елементарної профілактики від серцево-судинних захворювань і зміцнення імунної системи, і закінчуючи зміцненням сексуального здоров'я. Саме так, регулярні поїздки на велосипеді зроблять вас більш витривалими в сексі.
- Також не варто забувати й про екологію. Коли замість свого автомобіля зі шкідливими викидами, ви крутите педалі – матінка природа вам за це лише буде вдячною. Адже велосипед – абсолютно екологічно чистий вид транспорту.
- Ну й звісно, велосипед – це доволі економний засіб пересування. Так вам не доведеться заправляти свою автівку чи платити за проїзд у громадському транспорті.
Повідомлення Матті Маасікаса:
Самотній велосипед біля воріт, де відбувається @yes_ukraine (зізнаюсь: мій). Сподіваюся побачити більше в майбутньому, навіть у цьому горбистому місті Києві.