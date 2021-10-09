У Польщі розробили апарат для переробки використаних масок

9 жовтня 2021 , 23:59
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Джерело:

Spring Wise

Польські студенти розробили спеціальний пристрій для утилізації використаних медичних масок. Замість предметів індивідуального захисту апарат виготовляє пластикові гранули, які можна повторно використовувати.

Пандемія COVID-19 спричинила безліч проблем для всього світу. Так, страждають люди, економіка та різні сфери життєдіяльності. Однак мало хто задумується, якої шкоди зазнала екологія. 

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Важливо! Дослідження Science of the Total Environment встановило: щодня у світі використовується 6,8 мільярда одноразових засобів індивідуального захисту. З підрахунками ООН, 75% цієї кількості потрапляє на звалища або в океан.

Про пристрій

Два студента Варшавського технологічного університету розробили пристрій Xtrude Zero, що вирішує проблему з переробкою медичних масок. Їх мета – привернути увагу широкого загалу до необхідності свідомого поводження з відходами. За свій винахід розробники отримали національну премію Дайсона – нагороду в галузі промислового дизайну та інженерного проєктування.

Як це працює

  1. апарат приймає маску;
  2. розрізає її шари, що зроблені з різних типів пластика, та сортує їх;
  3. подрібнює елементи на найменші частинки;
  4. нагріває матеріал, в результаті чого утворюється пластикова нитка;
  5. розрізає нитку на гранули;
  6. дезінфікує гранули за допомогою уф-випромінювання;
  7. збирає отримані фрагменти у контейнер.

Xtrude Zero / Фото Премія Джеймса Дайсона

Отримані гранули можна використовувати у різних сферах, зокрема – для друку предметів з пластику на 3D-принтері.