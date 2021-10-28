У Полтаві благодійники надають кисневі концентратори хворим на коронавірус
Джерело:Суспільне
На Полтавщині для хворих із коронавірусом, яким складно дихати, надають кисневі концентратори додому. Такі пристрої безплатно передають у тимчасове користування представники благодійного фонду HELPGROUP.
Від початку 2021 року концентраторами скористалися вже понад 100 жителів області. Про це розповів директор благодійного фонду HELPGROUP Давид Джалагонія.
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Благодійна допомога хворим
Нині благодійний фонд має 24 кисневі концентратори. З них 20 – у користуванні. Пристрої, до слова, почали закуповувати лише цього року.
Ми не надаємо концентратори тим людям, які просто перебувають удома й не хочуть госпіталізуватися. Надаємо лише тим, хто не може себе обслуговувати, кому потрібен догляд, хто вже вилікувався від COVID-19, але ще потрібна киснева підтримка після лікарні,
– розповів Давид Джалагонія.
Свою історію про допомогу від благодійного фонду розповіла полтавка Наталія Чабала. Вона брала концентратор для свого 79-річного батька. Чоловік користувався ним протягом 10 днів.
"Зараз уже в нас трішки кращий стан здоров’я. Лікарі дозволили навіть виходити надвір. Вже сатурація у нас підвищилась. Спочатку була дуже низька. Те, що ми могли виміряти, – це 87 і нижче, а зараз уже 95 – 97", – розповіла Наталія Чабала.
У Полтаві благодійники надають хворим концентратори / Фото Суспільне
Що таке кисневий концентратор
Кисневий концентратор – пристрій, який концентрує кисень з поданого газу, наприклад навколишнього повітря, шляхом вибіркового видалення азоту для подання збагаченого киснем потоку газу.
Коронавірус часто вражає легені хворих. Тож концентратори допомагають реабілітуватися після хвороби.