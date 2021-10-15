Понад 30 країн планують скоротити викиди метану, щоб стримати глобальне потепління

До проєкту "Глобальне метанове зобов'язання" приєдналися 32 країни світу. Усі вони зобов'язалися до 2030 року скоротити викиди метану в атмосферу на 30%.

Наразі проєкт готують до кліматичної конференції ООН, який у листопаді відбудеться в Шотландії.

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Мета проєкту

Така ініціатива має на меті переконати країни приєднатися до загальних заходів й утримати підвищення середньорічної температури до 2100 року в межах 1,5 градуса. Це поріг, після якого різко зростає ймовірність аномальної спеки, посухи, неврожаїв і колапсів екосистем.

Скоротити забруднення метаном – це найшвидша доступна нам можливість запобігти гострим кліматичним ризикам,

– заявив президент Фонду захисту довкілля Фред Крупп.

Що відомо про метан?

Метан – друга за поширеністю речовина в атмосфері після вуглекислого газу, що впливає на збільшення температури. Він активно виділяється на звалищах, від домашньої худоби й через танення вічної мерзлоти.



У короткостроковій перспективі метан може бути навіть небезпечнішим, аніж вуглекислий газ, бо за двадцять років нагріває атмосферу у 80 разів сильніше.

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Хто приєднався до проєкту

Зобов'язання щодо скорочення підписали дев'ять з 20 великих забруднювачів. Це зокрема США та країни Європейського союзу. Також підписалися:

Канада,

Індонезія,

Пакистан,

Мексика,

Нігерія,

Аргентина,

Ірак.

Натомість ще чотири головних країн-джерел викидів метану наразі не висловили готовності приєднатися до ініціативи. Мовиться про: