Понад 30 країн планують скоротити викиди метану, щоб стримати глобальне потепління
Джерело:Білий дім
До проєкту "Глобальне метанове зобов'язання" приєдналися 32 країни світу. Усі вони зобов'язалися до 2030 року скоротити викиди метану в атмосферу на 30%.
Наразі проєкт готують до кліматичної конференції ООН, який у листопаді відбудеться в Шотландії.
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Мета проєкту
Така ініціатива має на меті переконати країни приєднатися до загальних заходів й утримати підвищення середньорічної температури до 2100 року в межах 1,5 градуса. Це поріг, після якого різко зростає ймовірність аномальної спеки, посухи, неврожаїв і колапсів екосистем.
Скоротити забруднення метаном – це найшвидша доступна нам можливість запобігти гострим кліматичним ризикам,
– заявив президент Фонду захисту довкілля Фред Крупп.
Що відомо про метан?
Метан – друга за поширеністю речовина в атмосфері після вуглекислого газу, що впливає на збільшення температури. Він активно виділяється на звалищах, від домашньої худоби й через танення вічної мерзлоти.
У короткостроковій перспективі метан може бути навіть небезпечнішим, аніж вуглекислий газ, бо за двадцять років нагріває атмосферу у 80 разів сильніше.
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Хто приєднався до проєкту
Зобов'язання щодо скорочення підписали дев'ять з 20 великих забруднювачів. Це зокрема США та країни Європейського союзу. Також підписалися:
- Канада,
- Індонезія,
- Пакистан,
- Мексика,
- Нігерія,
- Аргентина,
- Ірак.
Натомість ще чотири головних країн-джерел викидів метану наразі не висловили готовності приєднатися до ініціативи. Мовиться про:
- Китай,
- Індію,
- Росію,
- Бразилію.