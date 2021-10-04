Попит на професії в Україні: у яких сферах найпростіше розпочати кар'єру

4 жовтня 2021 , 10:35
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Джерело:

grc.ua

Ситуація на ринку праці в Україні демонструє доволі суттєвий брак робочих місць. Так, вакансії перекривають попит серед випускників університетів лише на 23%.

При цьому середня заробітна платня серед вакансій у категорії "початок кар'єри/студенти" становить 11 тисяч 800 гривень (майже 450 доларів). При цьому за даними Держстату, у серпні 2021 року середня зарплата по Україні становила 13 тисяч 997 гривень (майже 530 доларів). 

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Сфери за найбільшим попитом:

  • продажі – 27% вакансій,
  • консультування – 14%,
  • наука та освіта – 8%,
  • туризм, готелі, ресторани – 8%,
  • інформаційні технології, інтернет, мультимедіа – 8%,
  • фінанси, банки, інвестиції – 6%,
  • маркетинг, реклама, PR – 5%,
  • адміністративний персонал – 4%.

Водночас серед професій, які користуються найменшим попитом, переважно вузькі спеціальності. Це, наприклад, управління персоналом (1,5%), будівництво та архітектура (1%); бухгалтерія (1%), юриспруденція (0,4%).

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Бажані зарплати на початку кар'єри

Більшість роботодавців, що цілком логічно, хотіли б знайти собі працівників на якомога меншу зарплату. Так, близько половини вакансій пропонують менше як середню зарплату:

  • 6 тисяч 400 – 12тисяч 700 гривень (46% вакансій на порталі);
  • 12 тисяч 700 – 19 тисяч 100 гривень (33%);
  • 19 тисяч 100 – 25 тисяч 500 гривень (12%);
  • 25 тисяч 500 – 31 тисяча 900 гривень (6%);
  • більш ніж 31 тисяча 900 гривень (3%).

Водночас самі студенти є більш реалістичними. Більшість з них у своїх резюме вказують очікувану зарплату на рівні близькому до середньої зарплати в Україні:

  • менш ніж 5 тисяч 400 гривень (7%);
  • 5 тисяч 400 гривень – 10 тисяч 800 гривень (38%);
  • 10 тисяч 800 гривень – 16 тисяч 200 гривень (38%);
  • 16 тисяч 200 гривень – 21 тисяча 600 гривень (12%);
  • більш ніж 21 тисяча 600 гривень (5%).
Автор: Василь Денисюк