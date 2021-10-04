Попит на професії в Україні: у яких сферах найпростіше розпочати кар'єру

Ситуація на ринку праці в Україні демонструє доволі суттєвий брак робочих місць. Так, вакансії перекривають попит серед випускників університетів лише на 23%.

При цьому середня заробітна платня серед вакансій у категорії "початок кар'єри/студенти" становить 11 тисяч 800 гривень (майже 450 доларів). При цьому за даними Держстату, у серпні 2021 року середня зарплата по Україні становила 13 тисяч 997 гривень (майже 530 доларів).

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Сфери за найбільшим попитом:

продажі – 27% вакансій,

консультування – 14%,

наука та освіта – 8%,

туризм, готелі, ресторани – 8%,

інформаційні технології, інтернет, мультимедіа – 8%,

фінанси, банки, інвестиції – 6%,

маркетинг, реклама, PR – 5%,

адміністративний персонал – 4%.

Водночас серед професій, які користуються найменшим попитом, переважно вузькі спеціальності. Це, наприклад, управління персоналом (1,5%), будівництво та архітектура (1%); бухгалтерія (1%), юриспруденція (0,4%).

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Бажані зарплати на початку кар'єри

Більшість роботодавців, що цілком логічно, хотіли б знайти собі працівників на якомога меншу зарплату. Так, близько половини вакансій пропонують менше як середню зарплату:

6 тисяч 400 – 12тисяч 700 гривень (46% вакансій на порталі);

12 тисяч 700 – 19 тисяч 100 гривень (33%);

19 тисяч 100 – 25 тисяч 500 гривень (12%);

25 тисяч 500 – 31 тисяча 900 гривень (6%);

більш ніж 31 тисяча 900 гривень (3%).

Водночас самі студенти є більш реалістичними. Більшість з них у своїх резюме вказують очікувану зарплату на рівні близькому до середньої зарплати в Україні: