У лютому відзначали Всесвітній день захисту китоподібних. З цієї нагоди в Міністерстві вирішили розповісти цікаві факти про цих істот та як з ними поводитися.

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Цікаві факти про дельфінів

У Чорному морі живуть 3 види китоподібних. Білобочка та афаліна – дельфіни, а третій – морська свиня. Її часто плутають з дитинчам дорослого дельфіна. Однак, це мале китопоподібне з родини фоценових.

Афаліни та білобочки зазвичай живуть 25 – 30 років, хоча іноді афаліни можуть досягати 50-річного віку. Морські свині – 7 – 10 років, а за сприятливих умов – 23 роки.

Кожен дельфін має свій унікальний плавець – подібно до людських відбитків пальців. Це дозволяє науковцям відстежувати їхню поведінку. Наприклад, вчені встановили, що деякі з тварин роками залишаються на одному місці, а інші – мігрують на сотні кілометрів.

Кожен вид має свою манеру поведінки. Афаліни гуртуються по 50 – 1000 особин і роками живуть на улюблених місцях. Білобочки – до 2000 особин і полюбляють супроводжувати судна. Морські свині намагаються не контактувати з людьми.

Довжина афаліни може сягати 3 метрів, а вага – 400 кілограмів. Білобочки менші – довжиною близько 2 метрів і вагою в 70 – 120 кілограмів, майже як людина. Найдрібніші – морські свині, їхня довжина становить 1,2 – 1,6 метра, а вага – 30 – 70 кілограмів.

Китоподібні спілкуються між собою власною унікальною мовою. За допомогою ультразвуку вони знаходять одне одного та їжу.

Як допомогти дельфінам

У сучасному світі на цих розумних створінь часто чатує небезпека – браконьєрські сіті, життя у дельфінаріях, поранення, отруєння хімікатами, шумове забруднення. Втім, будь-хто може легко їм допомогти. Для цього потрібно: