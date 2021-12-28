Чи потрібно вказувати статус вакцинації в резюме: відповідь роботодавців
28 грудня 2021 , 16:17Читать новость на русском
Джерело:Work.ua
Після початку пандемії з 2020 року світ стрімкими темпами змінюється. Так, в Україні в останні місяці розширюється перелік професій, де вакцинація є обов'язковою.
Згідно з опитуванням, майже половина роботодавців звертає увагу на статус вакцинації кандидата на роботу. Портал запитав у роботодавців, які шукають працівників, що вони думають про вакцинацію кандидатів. З них 52% відповіли, що не уточнюють її статус.
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Чи уточнюють роботодавці статус вакцинації:
- 52% – не уточнюють,
- 28% – так, адже без щеплення людина не зможе працювати через карантинні обмеження,
- 20% – так, оскільки хотіли б, щоб працівники були вакцинованими.
Чи спростять роботодавці процес відбору вакцинованим кандидатам:
- 57% – ні, оскільки вакцинація не є обов'язковою умовою,
- 43% – так, адже це важливо.
Чи збільшує вакцинація шанси кандидата на посаду:
- 72% – ні, компанія розглядає всіх кандидатів,
- 28% – так, адже працівник зі щепленням може одразу вийти на роботу.