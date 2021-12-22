За словами фахівців, морква здатна захистити всю сім'ю від багатьох захворювань. За своїми позитивними якостями цей овоч не поступається звичайним яблукам.

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Користь моркви

Морква містить провітамін А – у великій кількості, вітаміни групи C, D, Е, К, В6 і В1, органічний натрій, біотин, калій, фосфор і магній.

У моркві є хімічна сполука – бета-каротин. Саме тому терта морква є найкращим засобом для зниження ризику захворювання на рак.

Чим яскравіший овоч, тим більше в ньому бета-каротину. Оскільки саме ця речовина відповідає за колір моркви. Також бета-каротин відповідає за синтез статевих гормонів і стан скелета.

Морква продовжує життя

Вітамін А, який є в моркві, також впливає на слизові оболонки шкіри, зміцнює зуби, кістки, волосся, допомагає відновитися нервовій системі після великих навантажень, підвищує стійкість організму до різних інфекцій.

Також морква – прекрасний антиоксидант. Регулярне вживання цього овоча, на думку американських медиків, продовжує життя людини на 6 – 8 років. Щоденна норма для кожної людини для заповнення кількості вітаміну А – одна середня морква.

Цей овоч корисний при недокрів'ї й авітамінозі. Поживні речовини нормалізують обмін речовин, виводять шкідливі речовини та токсини, очищають кров і допомагають поліпшити роботу всіх внутрішніх органів.