По словам специалистов, морковь способна оградить всю семью от многих заболеваний. По своим положительным качествам этот овощ не уступает обычным яблокам.

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Польза моркови

Морковь содержит провитамин А – в большом количестве, витамины группы C, D, Е, К, В6 и В1, органический натрий, биотин, калий, фосфор и магний.

В моркови имеется химическое соединение – бета-каротин. Именно поэтому тертая морковь является лучшим средством для снижения риска заболевания раком.

Чем ярче овощ, тем больше в нем бета-каротина. Поскольку именно это вещество отвечает за цвет моркови. Также бета-каротин отвечает за синтез половых гормонов и состояние скелета.

Морковь продлевает жизнь

Витамин А, содержащийся в моркови, также влияет на слизистые кожи, укрепляет зубы, кости, волосы, помогает восстановиться нервной системе после больших нагрузок, повышает устойчивость организма к различным инфекциям.

Также морковь – прекрасный антиоксидант. Регулярное употребление этого овоща, по мнению американских медиков, продлевает жизнь человека на 6 – 8 лет. Ежедневная норма для каждого человека для восполнения количества витамина А – одна средняя морковь.

Этот овощ полезен при малокровии и авитаминозе. Питательные вещества нормализуют обмен веществ, выводят вредные вещества и токсины, очищают кровь и помогают улучшить работу всех внутренних органов.