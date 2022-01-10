Захід організовує громадська організація "Вільний вибір" у співпраці з Veteran Hub. Тренінг на тему: "Психологічна стійкість: Як підтримати інших та себе" відбудеться 29 січня.
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Деталі
Тренерами стануть ветеран і психолог Антоняк Василь та фахівчиня у методі когнітивно-поведінкової психотерапії Наталія Стадніченко. Вони розповідатимуть учасникам про:
- психотравмувальні події та їхні наслідки;
- правильну й неправильну підтримку побратимів та посестер;
- місця, де можна отримати фахову допомогу ветеранам та ветеранкам;
- спостереження за своїм станом, аби бути ефективним, боєздатним і живим.