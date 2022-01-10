Захід організовує громадська організація "Вільний вибір" у співпраці з Veteran Hub. Тренінг на тему: "Психологічна стійкість: Як підтримати інших та себе" відбудеться 29 січня.

Важливо знати В Україні запускають проєкт з психологічної підтримки жінок

Деталі

Тренерами стануть ветеран і психолог Антоняк Василь та фахівчиня у методі когнітивно-поведінкової психотерапії Наталія Стадніченко. Вони розповідатимуть учасникам про:

психотравмувальні події та їхні наслідки;

правильну й неправильну підтримку побратимів та посестер;

місця, де можна отримати фахову допомогу ветеранам та ветеранкам;

спостереження за своїм станом, аби бути ефективним, боєздатним і живим.

Довідка: Проєкт запускають завдяки програмі реінтеграції ветеранів. Її реалізує некомерційна організація IREX, що спеціалізується на глобальній освіті та розвитку, за підтримки Державного департаменту США.